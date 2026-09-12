Dosarul lui Platon, proaspăt trimis în instanță, distribuit spre examinare vicepreședintei interimare a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani
Dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon în preluarea ilegală a circa 43% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 milioane de lei, a fost distribuit spre examinare, în mod aleatoriu, magistratei Alina Gorceac, vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Întrebați de Ziarului de Gardă detalii despre componența completului, reprezentanții Judecătoriei Chișinău ne-au comunicat că „întrebarea privind coponența completului de judecată este prematură”.
Dosarului de învinuire a lui Platon a fost remis în instanță vineri, 11 septembrie 2026, după ce instanța de judecată a dispus și autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Platon Veaceslav. Despre aceasta a anunțat, ptrintr-un comunicat, Procuratura Anticorupție (PA).
Solicitați de Ziarul de Gardă, reprezentanții Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, ne-au informat că această cauză a fost repartizată spre examinare, în mod aleatoriu, magistratei Alina Gorceac, numită în iulie 2026 vicepreședintă interimară a instanței.
Cu referire la compoența deplină a completului, ni s-a comunicat că „la moment, întrebarea privind componența completului de judecată este prematură, întrucât aceasta urmează a fi determinată în conformitate cu cadrul legal aplicabil și cu circumstanțele procesuale concrete, potrivit prevederilor Codului de procedură penală”.
Potrivit probelor administrate de PA, Platon Veaceslav, ar fi organizat o schemă prin care ar fi fost înregistrate tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali ai acțiunilor sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare de peste 400 milioane de lei.
„Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon”, se arată în comunicatul PA.
Mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA ar proveni din „Laundromatul rusesc”.
„Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă”, notează PA.
Ulterior, prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA ar fi acționat concertat în raport cu această bancă.
Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
„Constatarea că acționarii ar fi acționat concertat s-a bazat, între altele, pe proveniența mijloacelor financiare utilizate la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, examinarea telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate.
În rezultatul adresării cererii de asistență juridică internațională Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală și anume: aducerii la cunoștința lui Platon Veaceslav a ordonanței de punere sub învinuire și audierea acestuia în calitate de învinuit, ultimul în prezența apărătorului a refuzat să facă cunoștință cu actul de acuzare”, a comunicat PA.