Dosarul lui Platon, proaspăt trimis în instanță, distribuit spre examinare vicepreședintei interimare a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani

Dosarul de învinuire a lui Veaceslav Platon în preluarea ilegală a circa 43% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, în valoare de peste 400 milioane de lei, a fost distribuit spre examinare, în mod aleatoriu, magistratei Alina Gorceac, vicepreședintă interimară a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Întrebați de Ziarului de Gardă detalii despre componența completului, reprezentanții Judecătoriei Chișinău ne-au comunicat că „întrebarea privind coponența completului de judecată este prematură”.

Dosarului de învinuire a lui Platon a fost remis în instanță vineri, 11 septembrie 2026, după ce instanța de judecată a dispus și autorizat finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Platon Veaceslav. Despre aceasta a anunțat, ptrintr-un comunicat, Procuratura Anticorupție (PA).

Solicitați de Ziarul de Gardă, reprezentanții Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, ne-au informat că această cauză a fost repartizată spre examinare, în mod aleatoriu, magistratei Alina Gorceac, numită în iulie 2026 vicepreședintă interimară a instanței.

Cu referire la compoența deplină a completului, ni s-a comunicat că „la moment, întrebarea privind componența completului de judecată este prematură, întrucât aceasta urmează a fi determinată în conformitate cu cadrul legal aplicabil și cu circumstanțele procesuale concrete, potrivit prevederilor Codului de procedură penală”.

Potrivit probelor administrate de PA, Platon Veaceslav, ar fi organizat o schemă prin care ar fi fost înregistrate tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali ai acțiunilor sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43,11% din capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” SA, în valoare de peste 400 milioane de lei.

„Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon”, se arată în comunicatul PA.

Mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al BC „Moldova-Agroindbank” SA ar proveni din „Laundromatul rusesc”.

„Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă”, notează PA.

Ulterior, prin hotărârile din 23 decembrie 2015 și 2 martie 2016, comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43,11% din acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” SA ar fi acționat concertat în raport cu această bancă.

Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei.