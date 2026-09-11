Unul dintre procurorii din dosarul „Kuliok” și un ex-procuror general interimar urmează să fie evaluați. Comisia Vetting anunță noi audieri în rândul PCCOCS

Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pe parcursul lunii septembrie 2026. Audierile vor avea loc între 15 – 18 septembrie.

Primele audieri programate:

15 septembrie, ora 14:30, continuare pe 16 septembrie, ora 09:00 – Valeriu Sîrbu , procuror PCCOCS;

, procuror PCCOCS; 16 septembrie, ora 13:30 – Ion Brînza , procuror PCCOCS;

, procuror PCCOCS; 18 septembrie, ora 13:00 – Petru Iarmaliuc , procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău și fost procuror delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA);

, procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău și fost procuror delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție (PA); 18 septembrie, ora 13:30 – Dumitru Robu, adjunct al procurorului-șef al PCCOCS și fost procuror general interimar.

„Ședințele sunt publice, iar persoanele interesate pot participa în calitate de observatori. O parte a audierii procurorului PCCOCS Ion Brînza se va desfășura în ședință închisă, în vederea protejării vieții private a persoanelor terțe”, a scris Comisia.

Valeriu Sîrbu a fost evaluat pentru prima dată în 10 octombrie 2024. Comisia a remarcat că procurorul a achiziționat, finanțat şi utilizat o casă în Chişinău, în anul 2010, care era însă înregistrată pe numele fratelui acestuia. În urma audierilor, „Comisia de evaluare a concluzionat că, după cum a recunoscut însuși candidatul, acesta a întocmit un contract fictiv de vânzare-cumpărare”.

În decembrie 2024, Comisia Vetting a adoptat o decizie în privința procurorului Valeriu Sîrbu, care candida pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor al Consiliului, prin care a stabilit, în unanimitate, necorespunderea candidatului cu criteriile de evaluare.

La 17 decembrie 2024, Valeriu Sîrbu, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Comisiei de evaluare. Pe 11 august însă, completul de judecată special al CSJ a respins contestația.

„Completul de judecată special consideră că Valeriu Sîrbu nu a reușit să înlăture dubiile Comisiei privind integritatea sa etică“.. (…) ”, se arată în decizia CSJ.

În martie 2002, Valeriu Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău. În august 2016, Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Anterior, RISE a scris că Valeriu Sîrbu a fost unul din procurorii PCCOCS care au solicitat mandate de interceptări pe numele a 29 persoane, în special fruntași ai Platformei DA, care figurau în „Dosarul votului uninominal”. În cazul său, Inspecția Procurorilor a stabilit într-o anchetă internă că a comis mai multe încălcări în cadrul acestor dosare, dar nu l-a putut sancționa din cauza expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară.

În 2023, potrivit RISE, a procurat cu 450 de mii de lei un autoturism Volvo (fabricat în 2015). A motivat faptul că a cumpărat automobilul la un preț care este mai mic cu 50 de mii de lei decât valoarea de piață prin parcursul mare, nevoia de investiții dar și dorința proprietarului de a-l vinde cât mai urgent.

Ion Brînza a fost numit, în aprilie 2009, în funcția de procuror în Procuratura sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău.

Ulterior, în august 2017, acesta a fost numit în funcția de procuror în cadrul PCCOCS.

Petru Iarmaliuc este procurorul care gestionează mai multe dosare de îmbogățire ilicită de rezonanță. Acesta este procurorul pe caz în cadrul dosarului în privința magistratului Alexandru Gheorghieș, reținut și cercetat penal pentru îmbogățire ilicită, și a lui Ghenadie Sîrbu – unul dintre complicii judecătorului. Totodată, Iarmaliuc gestionează dosarul penal pe numele procurorului Igor Popa, dar și cel al fostului ministru de Interne, Ion Țurcan. Din 2022 este procurorul din dosarul „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, care este și liderul Partidului Socialiștilor din R. Moldova.

În decembrie 2019, Petru Iarmaliuc a fost numit în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, ulterior a fost delegat în cadrul Procuraturii Anticorupție. Pe parcursul anului 2019, acesta a fost consultant consultant al procurorului în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Principal, iar din octombrie 2017 până în iunie 2019 a activat că voluntar în Procuratura Anticorupție.

Dumitru Robu a fost numit, în iulie 2013, numit în funcția de procuror în Secţia combatere trafic de fiinţe umane din cadrul Procuraturii Generale. Ulterior, în iulie 2016, acesta a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. În 2018, a devenit adjunct al procurorului-șef al Procuraturii municipiului Chișinău.

Ulterior, Robu a exercitat funcția de procuror general interimar de două ori: prima dată timp de trei luni, în 2019, iar a doua oară timp de aproape un an, din 06.10.2021 până la 26.10.2022. Din 12 iunie 2024, este adjunct al procurorului șef al Procuraturii Pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

