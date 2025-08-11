Contestația unui procuror PCCOCS, candidat pentru Colegiul CSP, care nu a promovat evaluarea externă, a fost respinsă de CSJ

Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova (CSJ) a respins contestația depusă de Valeriu Sîrbu împotriva deciziei Comisiei de evaluare a procurorilor prin care s-a decis nepromovarea de către acesta a evaluării externe. Decizia a fost luată pe 11 august cu unanimitate de voturi.

Audierea lui Sîrbu a avut loc pe 10 octombrie 2024. Comisia a remarcat că procurorul a achiziționat, finanțat şi utilizat o casă în Chişinău, în anul 2010, care era însă înregistrată pe numele fratelui acestuia. În urma audierilor, „Comisia de evaluare a concluzionat că, după cum a recunoscut însuși candidatul, acesta a întocmit un contract fictiv de vânzare-cumpărare”.

„Comisia de evaluare a opinat că, prin implicarea unor terți în încheierea mai multor contracte fictive în care erau vizați banii candidatului, acesta de facto şi de jure a ascuns de autoritățile statului timp de mai bine de 10 ani circumstanțele în care familia sa a achiziționat proprietatea. (…) Comisia de evaluare a ajuns la concluzia că, prin încheierea unui contract fictiv, care a fost prezentat la o autoritate publică şi prin colaborarea în scopul realizării unei donații fictive, candidatul a încălcat, prin conduita sa, Codul de etică al procurorului, în vigoare din 2007 (art. 3 lit. a), Capitolul IV, art. 6 lit. a”), a concluzionat Comisia de evaluare.

În decembrie 2024, Comisia Vetting a adoptat o decizie în privința procurorului Valeriu Sîrbu, care candida pentru funcția de membru în Colegiul pentru selecția și evaluarea procurorilor al Consiliului, prin care a stabilit, în unanimitate, necorespunderea candidatului cu criteriile de evaluare. Prin urmare, acesta nu a promovat evaluarea.

La 17 decembrie 2024, Valeriu Sîrbu, a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia Comisiei de evaluare. Pe 11 august însă, completul de judecată special al CSJ a respins contestația.

„Completul de judecată special consideră că Valeriu Sîrbu nu a reușit să înlăture dubiile Comisiei privind integritatea sa etică“.. (…) ”, se arată în decizia CSJ.

În martie 2002, Valeriu Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în Procuratura sectorului Centru, municipiul Chișinău. În august 2016, Sîrbu a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Anterior, RISE a scris că Valeriu Sîrbu a fost unul din procurorii PCCOCS care au solicitat mandate de interceptări pe numele a 29 persoane, în special fruntași ai Platformei DA, care figurau în „Dosarul votului uninominal”. În cazul său, Inspecția Procurorilor a stabilit într-o anchetă internă că a comis mai multe încălcări în cadrul acestor dosare, dar nu l-a putut sancționa din cauza expirării termenului de tragere la răspundere disciplinară.

În 2023, potrivit RISE, a procurat cu 450 de mii de lei un autoturism Volvo (fabricat în 2015). A motivat faptul că a cumpărat automobilul la un preț care este mai mic cu 50 de mii de lei decât valoarea de piață prin parcursul mare, nevoia de investiții dar și dorința proprietarului de a-l vinde cât mai urgent.