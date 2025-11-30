Unitățile germane cu sisteme Patriot au fost activate în Polonia din cauza prezenței avioanelor de vânătoare rusești

Unitățile Forțelor Armate Germane staționate în Polonia pentru a opera sisteme Patriot au fost activate vineri, 28 noiembrie, după detectarea avioanelor de război rusești în apropierea spațiului aerian polonez. Aceste aeronave operau în vestul Ucrainei, scrie EFE.

Potrivit ediției de duminică a ziarului Bild, avioanele de vânătoare rusești MiG-31 au zburat vineri, 28 noiembrie, spre Polonia, declanșând un răspuns din partea apărării aeriene poloneze și a personalului militar german care opera sisteme Patriot în țara est-europeană.

„Armata poloneză și forțele NATO staționate acolo au reacționat rapid și au pus sistemele de apărare aeriană Patriot în alertă”, a relatat Bild.

Sistemele ar fi putut lansa imediat rachetele pentru a doborî aeronava inamică, a adăugat ziarul.

Germania are două sisteme Patriot operaționale pe aerodromul Rzeszów, în sud-estul Poloniei și aproape de granița polono-ucraineană.