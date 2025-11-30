UE va aloca 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a R. Moldova: „Încălcările spațiului aerian de către dronele rusești sunt inacceptabile”

R. Moldova va beneficia de investiții în valoare de 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Mențiunea a fost adusă în contextul dronelor care au survolat spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 28 noiembrie.

„Încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. UE investește 20 de milioane de euro în acest an în apărarea aeriană a R. Moldova pentru a contribui la consolidarea securității țării. Spațiul ceresc al R. Moldova nu poate deveni o victimă a războiului purtat de Rusia”, a scris Kaja Kallas pe X.

Mesajul vicepreședintei Comisiei Europene vine în contextul încălcării spațiului aerial al R. Moldova de mai multe drone pe parcursul ultimei săprămâni. Marți dimineață, 25 noiembrie, Poliția de Frontieră a anunțat că a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă, în regiunea de sud a R. Moldova.

O dronă cu litera „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) a căzut peste o casă a paznicului unei livezi din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești.

Pe 28 noiembrie, Poliția de Frontieră anunța survolarea spațiului aerian național de către încă două drone, în regiunea de nord a R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis.