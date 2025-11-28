Două drone au fost detectate traversând teritoriul R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis

Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a R. Moldova, anunță repsonsabilii de la Frontieră în seara de 28 noiembrie.

Potrivit informațiilor parvenite, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră a Ucrainei au informat Poliția de Frontieră că acestea au fost observate pe direcția Velikaia Kosnița (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.

Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis, ulterior redeschis cu excepția regiunii de Nord.