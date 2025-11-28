Două drone au fost detectate traversând teritoriul R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a R. Moldova, anunță repsonsabilii de la Frontieră în seara de 28 noiembrie.
Potrivit informațiilor parvenite, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind nedetectabile pe radar. Ulterior, autoritățile de frontieră a Ucrainei au informat Poliția de Frontieră că acestea au fost observate pe direcția Velikaia Kosnița (UA) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând frontiera de stat dintr-o parte în alta.
Spațiul aerian al R. Moldova a fost închis, ulterior redeschis cu excepția regiunii de Nord.
„În baza informațiilor primite, sunt întreprinse măsuri procedurale prevăzute de legislația în vigoare, zona pe unde ar fi trecut dronele este verificată, iar deocamdată nu s-au identificat obiecte care să prezinte riscuri pentru siguranța cetățenilor”, scrie Poliția de Frontieră.