„Mr. Nobody Against Putin” la Chișinău. Detalii despre documentarul premiat cu Oscar de la Pavel Talankin, regizorul și protagonistul filmului

„Mr. Nobody Against Putin”, documentarul care a urmărit transformarea unei școli din Rusia într-un instrument de propagandă și recrutare pentru războiul din Ucraina și care a primit recent premiul Oscar, a putut fi urmărit la Chișinău, proiecția fiind urmată de o discuție cu protagonistul Pavel Talankin, profesorul care a avut curajul să demaște sistemul. „În procesul educațional trebuie să existe mereu trei piloni: copiii, profesorii și părinții. Când unul dintre acești piloni dispare, întregul avion se prăbușește”, a atenționat acesta.

Marți, 2 iunie, la Europe Cafe, în cadrul unui eveniment public cu intrare liberă organizat de Asociația Presei Independente (API), documentarul ,,Mr. Nobody Against Putin” („Domnul Nimeni împotriva lui Putin”, traducere din limba engleză, n.r.) a putut fi urmărit de cei prezenți, proiecția fiind urmată de o discuție cu Pavel Talankin, unul dintre realizatorii documentarului.

„Mr Nobody Against Putin” a primit recent două dintre cele mai prestigioase distincții din industria cinematografică mondială: premiile Oscar și BAFTA pentru cel mai bun documentar. Producția relatează povestea lui Pavel Talankin, profesor într-o școală dintr-un mic oraș minier din regiunea Celeabinsk, Rusia. Acesta a documentat în secret transformarea școlii în care preda într-un instrument de propagandă și recrutare pentru războiul din Ucraina. Ulterior, el a scos în secret materialele filmate din Rusia și a colaborat cu regizorul David Borenstein pentru realizarea documentarului. Filmul oferă o imagine dură, dar reală, a efectelor războiului și propagandei asupra educației și accentuează rolul curajului individual în fața represiunii și manipulării informaționale.

Prezent la Chișinău, Pavel Talankin a oferit publicului ocazia de a vedea îndeaproape Oscarul obținut, pe care l-a transmis și celor din sală. Profesorul a povestit despre premiera documentarului la Festivalul de Film Sundance, subliniind reacția imediată a autorităților de la Moscova. Potrivit acestuia, agenții serviciilor secrete ruse (FSB) s-au deplasat imediat la școala unde predase pentru a „șterge” orice urme, susținând că filmul este o ficțiune și că Talankin nu a lucrat niciodată acolo. Mai mult decât atât, acest film a fost interzis pentru vizionare, distribuire sau încărcare pe teritoriul Federației Ruse.

Sursa: ZdG

Întrebat cum poate fi spart acest cerc vicios al dezinformării în rândul rușilor care cred orbește în retorica oficială, regizorul a oferit o explicație legată de fractura dintre generații și panica de la Kremlin după declanșarea războiului la scară largă. Potrivit acestuia, exodul masiv din primele luni ale invaziei Rusiei în Ucraina, când mii de tineri au trecut granița, a fost semnalul de alarmă care a determinat autoritățile ruse să atace agresiv sistemul de învățământ.

„Cei de la Kremlin s-au uitat pe fereastră și au întrebat: «Ce generație pleacă?» Au făcut o analiză și au realizat că pleacă exact generația crescută după destrămarea URSS, care nu fusese educată în această propagandă. Atunci au venit cu asalt peste școli și grădinițe pentru a introduce forțat îndoctrinarea”, a explicat Pavel Talankin.

În plus, Pavel a accentuat faptul că o mare parte din societatea rusă a trecut extrem de ușor dintr-o colivie propagandistică în alta – de la cea sovietică la cea putinistă – dintr-un reflex cultural al supunerii rezumat prin resemnarea „liniștește-te, așa a fost întotdeauna.” Însă dincolo de frica de represiune, autorul documentarului vorbește despre o altă problemă psihologică – refuzul colectiv de a accepta realitatea.

„Oamenilor nu le place să recunoască faptul că au fost mințiți. E ca atunci când te duci la stomatolog, iar el, în loc de o plombă calitativă, îți pune ciment. Tu o să mergi așa în continuare și o să spui că nu e o păcăleală, pentru că te gândești cum îți este mai convenabil să supraviețuiești”, a punctat regizorul, subliniind că vindecarea societății poate începe doar prin eliminarea propagandei din școli și prin demonstrarea adevărului în universități.

Deși legislația rusă adoptată în 2008 interzice explicit propaganda și activitatea partidelor politice în interiorul instituțiilor de învățământ, realitatea din teren arată standarde duble. În școala documentată de Pavel Talankin, profesorul de istorie este, de fapt, reprezentantul oficial al Kremlinului.

„Rusia Unită (partidul lui Putin) pare să nu fie considerată o formațiune politică, din moment ce regulile nu se aplică și în cazul ei. Acest profesor este reprezentantul partidului în școală; el îi conduce, practic, pe toți ceilalți profesori. Statul l-a premiat deja cu un apartament, iar acum candidează pentru un mandat de deputat în consiliul legislativ regional”, a dezvăluit Talankin.

Sursa: ZdG

Autorul documentarului a adus în discuție un comentariu argumentativ al lui Vladimir Putin cu privire la moartea unui tânăr pe front. Liderul de la Kremlin spunea atunci că soldatul ar fi putut oricum să moară într-un banal accident rutier, dar a sfârșit în război, „pentru patrie”, ceea ce reprezintă o adevărată onoare. Prin acest exemplu, regizorul a demonstrat degradarea valorii vieții omenești în Rusia de astăzi, unde individul este redus la statutul de resursă de sacrificiu.

Pe final, acesta a venit cu un mesaj, cu un îndemn pentru părinți, pentru sistemul de educație din Republica Moldova, dar și pentru societate în general – să fie mai rezilienți în fața propagandei. Pavel Talankin a atras atenția asupra unui fenomen periculos, întâlnit adesea în școli, și anume tendința părinților de a se izola de procesul de învățământ pe măsură ce copiii cresc. Regizorul a avertizat că, începând cu gimnaziul, mulți părinți se „catapultează” din viața școlară, lăsând educația și formarea valorilor exclusiv pe umerii profesorilor.

Sursa: ZdG

În acel moment de pasivitate, avertizează realizatorul filmului, se pot produce următoarele: statul sau forțele de propagandă profită de vidul lăsat de familie, preiau controlul ideologic și încep să modeleze tinerii conform propriilor interese politice sau militare. „În procesul educațional trebuie să existe mereu trei piloni: copiii, profesorii și părinții. Când unul dintre acești piloni dispare, întregul avion se prăbușește”, a punctat Talankin. El a lansat un apel ferm către societatea și familiile din Republica Moldova – să rămână vigilenți, activi și conectați la ceea ce li se predă copiilor în școli, amintind că reziliența în fața manipulării începe de acasă, prin dialog și implicare directă, mai ales într-un context regional în care influența toxică a Federației Ruse rămâne o amenințare constantă.

Vasile Pleșca, stagiar ZdG