DOC Argumentele prin care Curtea de Apel a menținut condamnarea Marinei Tauber: învinuirea „abuzivă și neclară” și „repetări inutile”

Fosta deputată Marina Tauber a rămas cu pedeapsa de 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, după ce instanța de apel a menținut, la 5 iunie, sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 30 septembrie 2025. Ziarul de Gardă a examinat decizia motivată a Curții de Apel Centru și prezintă principalele argumente invocate de magistrați.

La 5 iunie 2026, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate atât apelul procurorului de la Procuratura Anticorupție, Roman Porubin, cât și apelul avocatului Sergiu Moraru, depus în interesele Marinei Tauber, menținând integral sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 30 septembrie 2025. Prin acea sentință, Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare și obligată să achite peste 206 milioane de lei.

La 11 iunie, pe portalul național al instanțelor de judecată a fost publicată decizia motivată a instanței de apel, semnată de judecătorii Alexandru Spoială, Igor Chiroșca și Mihail Proca. Documentul, care se întinde pe 385 de pagini, explică motivele pentru care completul de judecată a respins argumentele formulate de acuzare și apărare și a decis să mențină fără modificări hotărârea primei instanțe.

În recursul formulat, avocații Marinei Tauber au zis că învinuirea ar fi fost „abuzivă și neclară”. În urma verificării circumstanțelor de fapt și de drept ale cauzei, precum și a argumentelor invocate de apelanți, magistrații au notat că „nu constată dubii rezonabile care ar putea pune la îndoială vinovăția inculpatei în comiterea faptelor incriminate.” Instanța de apel nu au fost identificate erori „de fapt sau de drept, de natură să afecteze legalitatea și temeinicia sentinței” în partea ce ține de stabilirea vinovăției.

„Drept urmare, alegațiile apărării privind caracterul formal al învinuirii și pretinsa lipsă a probelor pertinente și concludente

sunt apreciate ca fiind neîntemeiate și pur declarative. Cu referire la criticile privind pretinsa lipsă a probelor care să confirme vinovăția inculpatei, Colegiul penal reține că acestea se întemeiază pe o interpretare selectivă și subiectivă a materialului probator”, se arată în decizie.

„Simplul fapt că procurorul a enumerat probele fără a le citi integral în ședință nu constituie o eroare care ar genera casarea sentinței (art. 378 alin.(2) CPP), cu atât mai mult cu cât apărarea a avut posibilitatea să solicite ea însăși cercetarea oricăror înscrisuri de la dosar pe care le considera relevante pentru susținerea poziției inculpatei. Măsurilor speciale de investigații au fost legal autorizate, consemnate și introduse în dosar conform normelor prevăzute de Codul de procedură penală”, au adăugat judecătorii la obiecțiile formulate de apărare.

Referitor la subiectul infracţiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, instanța a stabilit că acuzarea „a demonstrat corect” că Marina Tauber a acționat în calitate de organizator al infracțiunii, și nu doar ca participant.

Colegiul penal a declarat că „nu a stabilit temeiuri care ar putea duce la casarea sentinței” și a notat: „Argumentele instanței de fond la adoptarea soluției în cauză, în virtutea corectitudinii lor şi pentru a evita repetări inutile, sunt acceptate şi de instanța de apel”.

Totodată, Curtea de Apel a stabilit că termenul executării pedepsei urmează să fie calculat din momentul reținerii Marinei Tauber, care acum este în Federația Rusă, cu includerea perioadelor în care aceasta s-a aflat în arest preventiv și arest la domiciliu.

Decizia este executorie din 5 iunie, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în termen de 2 (două) luni.

Tauber Curtea de Apel by Ziarul de Gardă

Cronologia condamnării Marinei Tauber

Urmărirea penală în privința Marinei Tauber a fost pornită în luna ianuarie 2022, în temeiul sesizării Inspectoratului Național de Investigații (INI) și a Comisiei Electorale Centrale (CEC).

Pe 20 iunie 2023, adică un an și șase luni mai târziu, dosarul a fost trimis pe masa magistraților. Nouă zile mai târziu, la 29 iunie 2023, a fost stabilită prima ședință în dosar.

Pe 17 mai 2024, la dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, episodul Tauber, a fost conexată o altă cauză penală, expediată în instanță la 2 aprilie 2024 – privind amestecul în înfăptuirea justiției.

Marina Tauber era învinuită pe mai multe capete de acuzare. Potrivit procurorilor, în 2021, a acceptat din partea unui grup criminal organizat condus de Șor finanțarea sa cu circa 9,7 milioane de lei, în calitate de candidată la funcția de primar al municipiului Bălți din partea fostului Partid „Șor”. Totodată, Tauber a falsificat mai multe rapoarte financiare depuse la Comisia Electorală Centrală, în încercarea de a introduce în acte circa 740 de mii de lei drept donații din partea a 104 persoane care, în realitate, nu au donat. De asemenea, fosta deputată mai este învinuită că, în calitate de vicepreședintă a fostului Partid „Șor”, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 195 de milioane de lei.

Marina Tauber mai era învinuită că „a comis amestecul în judecarea cauzei în ordine de apel la Curtea de Apel Chișinău, manifestat sub forma unor intimidări și ofense ce lezează onoarea și demnitatea judecătorilor ce făceau parte din completul de judecată și a procurorului ce reprezenta acuzarea de stat.”

La 30 mai 2025 a fost finalizată cercetarea judecătorească, urmată de etapa dezbaterilor judiciare, finalizată la 4 iulie 2025.

Pe 30 septembrie 2025, deputata Marina Tauber a fost așteptată în fața instanței judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru a-și afla sentința în prima instanță. Aceasta nu a compărut în fața judecătoarei, întrucât se află în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, din luna ianuarie 2025. Astfel, Tauber a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de detenție de magistrata Olga Bejenari, care a anunțat-o în căutare.