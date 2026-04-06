Ungaria introduce amenzi mai mari pentru transportatorii internaționali de mărfuri care nu respectă rutele de tranzit

Autoritățile din Ungaria implementează noi modificări referitoare la sistemul de control și monitorizare a unităților de transport în regim de tranzit începând cu luna aprilie 2026, informează Agenția Națională Transport Auto (ANTA).

„Modificările prevăd o creștere substanțială a amenzilor pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea traseelor de tranzit stabilite pe teritoriul maghiar. Astfel, pentru părăsirea rețelei rutiere de tranzit desemnate, amenda este majorată de la 250 de euro la 1000 de euro”, potrivit ANTA.

Autoritățile competente maghiare vor efectua inspecții riguroase pentru a asigura conformitatea operatorilor de transport cu prevederile legale.

În context, ANTA menționează că harta itinerarelor, care include punctele de trecere a frontierei și traseele obligatorii, este publicată pe platforma oficială de informare rutieră UTINFORM.

ANTA mai precizează că recomandă operatorilor de transport „să asigure informarea prealabilă a conducătorilor auto pentru a preveni aplicarea sancțiunilor financiare și blocarea unităților de transport în cadrul traficului de mărfuri pe teritoriul Ungariei”.