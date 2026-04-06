Viceprimarul de la Durlești, reținut într-un dosar privind înstrăinarea ilegală a terenurilor, va fi verificat de ANI

Autoritatea Națională de Integritatea (ANI) a inițiat controlului averii și intereselor personale în privința Mihail Enachi, viceprimarul orașului Durlești, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, după perchezițiile efectuate de Centrul Național Anticorupție pe27 februarie.

Potrivit unui act de inițiere emis luni, 6 aprilie, ANI a înregistrat pe 2 aprilie o sesizare în privința viceprimarului, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către acesta.

„Subiectul vizat ar fi dobândit, într-o anumită perioadă de timp, bunuri și ar fi realizat venituri care necesită a fi examinate sub aspectul declarării corespunzătoare, existând suspiciuni privind eventuala neconcordanță dintre averea deținută și veniturile oficial declarate, precum și alte circumstanțe relevante ce urmează a fi verificate în cadrul procedurii de control”, se arată în sesizare.

Enache a fost reținut alături de primărița orașului, Eleonora Șaran, alți angajați ai primăriei și de la cadastru, precum și cumpărătorii terenurilor.

Persoanele vizate sunt învinuite că ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi fost cumpărate la un preț simbolic de 100 de mii de lei, apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38 și 39 de mii de euro, după cum a comunicat Centrul Național Anticorupție.