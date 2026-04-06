„Avea un joc politic”. Schimb de replici între Doina Gherman și Olesea Stamate: acuzații de „agendă diferită” și invitație la dezbatere publică

Doina Gherman, vicepreședinta formațiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), a declarat, în cadrul unei emisiuni la TV8, că prima sa „îngrijorare” privind poziția fostei colege Olesea Stamate în partid a apărut încă din „primele 100 de zile”. Potrivit acesteia, Stamate ar fi avut „o agendă puțin mai diferită decât agenda partidului”, exprimând frecvent opinii diferite față de cele avute de majoritatea echipei PAS în privința unor proiecte.

În replică, Olesea Stamate a afirmat că Gherman „a confirmat exact ceea ce spun de ceva timp: partidul care pretinde că ne „duce în UE” nu suportă opinii distincte”. Totodată, aceasta a lansat invitația la „o dezbatere publică, televizată, față în față — sinceră, fără filtre și fără lozinci”.

În cadrul aceleiași emisiuni, discutând despre membrii partidului sau ai fracțiunii PAS care părăsesc echipa, Gherman a fost întrebată când anume au apărut tensiunile dintre Olesea Stamate și restul formațiunii.

„Prima mea îngrijorare sau semn de alarmă a fost atunci, în primele 100 de zile, în 2021, sfârșitul anului, când noi ne-am asumat să ratificăm Convenția de la Instambul. Doamna Stamate, atunci, a pus picioriul în prag și s-a opus ratificării Convenției (…) Nu înțelegeam. Noi din 2016 am fost foarte consecvenți și ne-am asumat ratificarea Convenției”, a declarat Doina Gherman.

Vicepreședinta PAS a mai menționat că Olesea Stamate avea, în mod repetat, opinii diferite față de ceilalți membri ai partidului, însă, datorită încrederii de care se bucura, punctele sale de vedere erau frecvent luate în considerare.

„Am văzut de mai multe ori că doamna Stamate avea opinii separate pe anumite proiecte de legi. Ea fiind juristă, de fiecare dată încerca să explice în detalii și cu anumite tehnicalități pe anumite proiecte. Evident că noi mergeam pe încredere, dar au fost mai multe situații în care noi am văzut că dumneaei abuza de încrederea noastră și, de mai multe ori s-a întâmplat lucruri pe care ea le susținea că sunt adevărate, iar după care noi ne convingeam de contrariu”, a punctat Gherman.

În final, Gherman a reiterat că, în opinia sa, Olesea Stamate ar fi avut „o agendă puțin diferită decât agenda partidului”.

„Dar cum vă explicați dvs atunci când ești parte a partidului de guvernare și tu, unica, ești împotriva majorității din fracțiune, și pe mai multe proiecte (…) De fiecare dată era nevoie să ai cu dumneaei discuții separate, să o convingi de anumite chestii care erau cumva fundamentale pentru noi ca echipă (…) E clar că avea un joc politic, al ei personal și nu doar. Întotdeauna a ținut să aibă opinii separate și, care, să o scoată în evidență și să-și poată crește notorietatea politică. Asta s-a văzut cu ochiul liber”, a precizat vicepreședinta Parlamentului.

La rândul său, Olesea Stamate a reacționat printr-o postare pe rețelele sociale, susținând că declarațiile Doinei Gherman au „confirmat exact ceea ce spun de ceva timp: partidul care pretinde că ne „duce în UE” nu suportă opinii distincte”.

„Doamna Gherman corect punctează un lucru: de fiecare dată când am avut o opinie distinctă, am venit cu argumente. Argumente pe care le pot susține și astăzi, pentru că pozițiile mele au rămas consecvente. Nu pot spune același lucru despre dumneaei, unde argumentele au lipsit constant, fiind înlocuite de nervi, emoții și fraze standard — uneori chiar de manual”, a răspuns Stamate.

Totodată, fosta deputată PAS a afirmat că nu a fost singura persoană cu opinii diferite în partid, însă, potrivit ei, ceilalți au fost „cumințiți”. Mai mult, aceasta susține că cei care au avut curajul să gândească diferit, nu s-au mai regăsit pe listă la alegerile parlamentare din 2025.

Stamate respinge acuzațiile și subliniază că „nu am avut niciodată o agendă personală. Singura mea agendă a fost și rămâne dezvoltarea acestei țări. Dacă îmi doream notorietate, aș fi ieșit zilnic cu postări, video-uri sau live-uri încă din perioada în care conduceam comisia juridică. Sau în momentul în care am înțeles că PAS și reforma justiției merg într-o direcție greșită. Dar am ales să-mi fac munca onest, fără spectacol”.

În același timp, Stamate, fosta vicepreședinta PAS, a adresat actualei vicepreședinte o invitație la „o dezbatere publică, televizată, față în față — sinceră, fără filtre și fără lozinci. Să discutăm deschis despre opinii, interese, decizii și despre modul în care se construiește, în realitate, „democrația internă” într-un partid care pretinde standarde europene”.

Pe 4 aprilie 2025, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Olesea Stamate, a fost exclusă din PAS, în contextul scandalului cu privire la modificările Legii amnistiei. PAS a emis un comunicat prin care i-a cerut lui Stamate să-și depună mandatul de deputat.

