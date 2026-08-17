Un procuror Anticorupție nu a promovat pentru a doua oară evaluarea externă: „Comisia a constatat necorespunderea criteriului de integritate financiară”

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat reevaluarea procurorului Victor Cazacu din Procuratura Anticorupție. În urma evaluării, Comisia a constatat necorespunderea acestuia cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea, potrivit comunicatului Comisiei.

Raportul de reevaluare a fost transmis subiectului evaluat și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să se pronunțe asupra acestuia în condițiile legii.

„Raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a deciziei CSP sau, în cazul contestării, în termen de trei zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție”, a precizat Comisia.

Pe16 ianuarie 2026, Comisia de evaluare a emis un raport de nepromovare a evaluării în privința procurorului Victor Cazacu.

Ulterior, pe 12 februarie 2026, CSP a respins raportul Comisiei și a dispus reluarea procedurii de evaluare, în scopul „clarificării și reevaluării aspectelor reținute de Comisia de evaluare, în vederea asigurării unei analize unitare, coerente și conforme cu exigențele Legii nr. 252/2023”.

În cadrul procedurii inițiale de evaluare, procurorul Victor Cazacu a fost audiat de două ori. Prima audiere a avut loc în fața Completului B, iar cea de-a doua în fața Comisiei, după ce membrii Completului B nu au întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului.

În cadrul celei de-a doua audieri, membrii Comisiei au solicitat clarificări suplimentare cu privire la diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute și împrumuturile contractate.

Totodată, în cadrul procedurii de reevaluare dispuse de CSP, procurorul Victor Cazacu a fost audiat o dată în fața plenului Comisiei de evaluare.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).