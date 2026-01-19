Procurorul Anticorupție Victor Cazacu nu a promovat evaluarea externă: „Comisia a constatat necorespunderea criteriului de integritate financiară”

Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Victor Cazacu din Procuratura Anticorupție. În urma evaluării, Comisia a constatat necorespunderea subiectului cu criteriul de integritate financiară prevăzut de Legea nr. 252/2023 și a propus ca procurorul să nu promoveze evaluarea, potrivit comunicatului Comisiei.

Raportul a fost aprobat cu votul majorității membrilor Comisiei care au participat la evaluare, iar doi membri au prezentat opinii separate.

Procurorul Victor Cazacu a fost audiat de două ori. Prima dată de Completul B și a doua oară de Comisie, întrucât Completul B nu a întrunit unanimitatea necesară de voturi pentru aprobarea raportului.

În cea de-a doua rundă, membrii Comisiei au solicitat clarificări suplimentare privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, proprietățile deținute, precum și împrumuturile obținute.

„Sper că am fost suficient de explicit cu privire la toate dubiile Comisiei și îmi exprim aprecierea pentru munca depusă”, a spus Victor Cazacu în cadrul ultimei audieri.

Raportul de evaluare a fost transmis astăzi, 19 ianuarie, subiectului evaluării – Victor Cazacu – și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care va decide în termen de 30 de zile dacă acceptă raportul Comisiei. Raportul va fi făcut public după expirarea termenului legal de contestare a deciziei emisă de CSP sau în termen de cel mult 3 zile de la emiterea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.

Victor Cazacu a fost numit în funcția de procuror în 2010, iar în februarie 2016 a ajuns la Procuratura municipiului Chișinău.

În 2020, procesul penal pe faptul unei eventuale finanțări din exterior a PSRM a fost conexat la cauza penală pe faptul spălării banilor în proporții deosebit de mari cu implicarea „Exclusiv Media”, al cărei fondator este deputatul socialist Corneliu Furculiță. În decembrie 2019, procurorul din cadrul PA, Victor Cazacu, a solicitat Serviciului Fiscal de Stat informații despre donațiile primite de PSRM, dar și despre mai multe companii și persoane afiliate socialiștilor, printr care se numără mai mulți deputați, dar și președintele Fundației „Din Suflet”.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).