Un moldovean, expulzat din Italia după ce a fost eliberat din închisoare

Un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani, eliberat din penitenciar, a fost expulzat din Italia.

Poliția din orașul Piacenza, din nodul Italiei, a anunțat că, în cursul zilei de luni, 9 noiembrie, bărbatul a fost eliberat din penitenciar, după ce a executat o pedeapsă de un an de închisoare pentru evadare.

„Acesta a fost responsabil de comiterea mai multor infracțiuni în provinciile Novara și Vercelli, printre care tâlhărie, furt calificat, deținere de documente false și conducere fără permis. Aceste fapte i-au atras o condamnare suplimentară de 2 ani și 7 luni de închisoare. Mai exact, în timpul uneia dintre numeroasele sale acțiuni ilegale, cetățeanul moldovean a pătruns într-o locuință cu intenția de a comite un furt, după care a încercat să fugă cu propriul autoturism. În urma verificărilor efectuate ulterior, s-a constatat că acesta deținea un permis de conducere falsificat”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliție.

După eliberarea din penitenciar, în cursul zilei de luni, autoritățile italiene au dispus expulzarea acestuia, cu escortarea până la frontiera aeriană din Bologna, de unde a fost trimis într-o singură direcție către Chișinău.