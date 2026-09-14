Un moldovean a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo pe plajă

Moldoveanul Maxim Iuhnevici a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de sambo pe plajă. La competiție au participat circa 75 de sportivi din 24 de țări.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), sportivul originar din Bălți l-a învins în finala mică pe costaricanul Esteban Brenes și a completat podiumul de premiere a categoriei de până la 88 de kg, alături de kazahul Azat Kuanov.

Maxim Iuhnevici a fost singurul reprezentant al R. Moldova la Campionatul Mondial de sambo pe plajă.

Campionatul Mondial de sambo pe plajă a avut loc pe litoralul Caraguatatuba, São Paulo, Brazilia.

În 2026 Maxim Iuhnevici și-a trecut în palmares și medalia de bronz, obținută la Campionatul European de sambo printre seniori.