Ministerul Infrastructurii promite mai multe puncte de încărcare și mai multe mașini electrice în R. Moldova, până în 2030

R. Moldova își propune ca, până în 2030, cel puțin 15% din parcul auto național să fie format din vehicule electrice și hibride, iar rețeaua publică să ajungă la cel puțin 600 de puncte de încărcare funcționale, conform Ministerului Infrastructurii și Dezvoltare Regională (MIDR).

Obiectivele sunt prevăzute în proiectul Programului Național de Mobilitate Electrică 2030, discutat luni, 14 septembrie, cu operatori privați din sectorul infrastructurii de reîncărcare, în cadrul unei ședințe prezidată de secretarul de stat în domeniul infrastructurii drumurilor, Nicolai Mîndra.

Documentul stabilește direcțiile prin care autoritățile vor susține dezvoltarea transportului electric, extinderea infrastructurii de încărcare și reducerea impactului transportului rutier asupra mediului.

Unul dintre obiective este crearea unui sistem național digital care să ofere centralizat informații despre stațiile de încărcare, inclusiv locația, puterea, tipul conectorului, tariful și disponibilitatea acestora. Astfel, șoferii vor putea identifica mai ușor unde își pot încărca mașina și își vor putea planifica traseul.

Programul prevede și extinderea rețelei în afara municipiului Chișinău, cu amplasarea stațiilor în principalele noduri regionale din Nord, Centru și Sud și de-a lungul drumurilor naționale și internaționale.

„Dezvoltarea coridoarelor de transport electric va permite deplasarea între regiuni fără ca șoferii să fie nevoiți să-și planifice călătoria în funcție de autonomia bateriei”, notează MIDR.

Până în 2030, Programul urmărește și reducerea cu cel puțin 15% a emisiilor de CO₂ generate de transportul rutier, comparativ cu nivelul din 2025.

În prezent, în Republica Moldova sunt peste 250 de puncte publice de încărcare, iar vehiculele electrice și hibride reprezintă aproximativ 7% din parcul auto național.