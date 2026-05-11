Cazul decesului dintr-o unitate militară din Cahul: copilul despre care s-a anunțat că ar fi murit din cauza unui stop cardiac ar fi fost de fapt împușcat

Copilul de 16 ani, despre care Poliția a anunțat că a decedat la o unitate militară din Cahul, în urma unui stop cardiac, ar fi fost de fapt rănit în timpul împușcăturii, a comunicat în dimineața zilei de luni, 11 mai, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

„Poliția a fost informată, la această oră, de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că preliminar acesta a fost pătruns de glonțul care a rănit militarul în termen. La moment expertiza medico-legală continuă, pentru a stabili cu exactitate cauza decesului, iar militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști”, se arată într-o actualizare publicată de oamenii legii.

IGP a transmis duminică, 10 mai, că un copil de 16 ani a decedat după ce „a intrat în stare de șoc și și-a pierdut cunoștința imediat ce un militar prin contract, în vârsta de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock și a tras o împușcătură”. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de medici, minorul a decedat la scurt timp după internare, „cauza preliminarǎ fiind un stop cardiac”, a informat Poliția.

În urma împușcăturii, preliminar accidentale, un militar în termen în vârsta de 18 ani a fost rănit și transportat la spital, fiind în afara oricărui pericol.

Situația s-a produs duminică, 10 mai, pe teritoriul unei unități militare din municipiul Cahul. Poliția din Cahul a fost alertată la ora 13:30.