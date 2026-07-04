Un microbuz care transporta pasageri din Odesa spre Mîkolaiv s-a ciocnit cu un camion: 12 persoane au murit

Un microbuz de pasageri care circula de la Odesa la Mîkolaiv s-a ciocnit cu un camion în regiune. În urma impactului, 12 persoane au murit. Acest lucru a fost raportat de poliția regiunii Mîkolaiv, conform Hromadske.

Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, 4 iulie, pe autostrada M-14 „Odesa – Melitopol – Novoazovsk” între satele Krasne și Nechayane – un microbuz Mercedes Sprinter și un camion Volvo s-au ciocnit.

„Echipele de salvare au ajutat la evacuarea răniților și a corpurilor decedaților din microbuzul avariat”, potrivit Serviciului de Urgență din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a raportat că numărul victimelor a ajuns la 12. Există, de asemenea, persoane rănite.

„Un camion și un microbuz s-au ciocnit pe autostrada Mîkolaiv-Odesa. Din păcate, până în prezent, se știe că doisprezece persoane au murit. Condoleanțe familiilor și prietenilor lor. Șase persoane au fost rănite. Toate serviciile necesare sunt la locul accidentului: salvatori, poliție și medici”, a scris Volodimir Zelenski.

Circumstanțele accidentului sunt stabilite de către ofițerii de aplicare a legii.