VIDEO Guvernul Munteanu pleacă. Scandalul Moldatsa și verișoara președintei. Se rupe PAS? Despre investigații jurnalistice și demisii la vârful puterii, cu Ion Preașcă, jurnalist Rise Moldova, și Ștefan Bejan, expert WatchDog, la Podcast ZdCe

Ce urmează după demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu și care ar fi motivele reale ale acestei decizii, explică, în cadrul Podcast ZdCe Ion Preașcă, jurnalist Rise Moldova, și Ștefan Bejan, expert WatchDog, autori ai unor investigații care, alături de investigația Ziarului de Gardă despre CV-ul cu date false al fostului director al Moldatsa și salariile majorate de la această întreprindere de stat, au fost urmate de demiteri și demisii în lanț la vârful puterii.

Invitații Podcast ZdCe s-au referit la posibilele consecințe asupra Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, și, totodată, asupra procesului de integrare europeană al Republicii Moldova.

De asemenea, au criticat numirile în funcții făcute pe criterii de loialitate politică, situația din întreprinderile de stat și modul cum sunt gestionate acestea și reacțiile întârziate ale guvernării la dezvăluirile făcute de anchetele jurnalistice din ultima perioadă.