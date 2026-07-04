Clădirea Parlamentului, iluminată în culorile drapelului Statelor Unite cu ocazia marcării a 250 de ani de independență

Clădirea Parlamentului R. Moldova a fost iluminată în culorile drapelului Statelor Unite ale Americii. Gestul simbolic a marcat aniversarea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Cu această ocazie, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a adresat un mesaj de felicitare poporului american, subliniind relațiile de parteneriat dintre Republica Moldova și Statele Unite.

„Pas cu pas, am construit drumuri, am modernizat școli și grădinițe, am extins accesul la apă și canalizare și am făcut pași importanți pentru consolidarea independenței noastre energetice și a instituțiilor democratice. Pentru Republica Moldova, Statele Unite sunt un prieten de încredere, care ne este alături atunci când avem cea mai mare nevoie”, a menționat Igor Grosu.

Însărcinatul cu afaceri al SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz a transmis un mesaj pe Facebook cu ocazia marcării a 250 de ani de independență a SUA.

„Republica noastră a fost fundamentată pe principiul existenței Guvernului în beneficiul poporului, nu al unui monarh sau a unei aristocrații. Cu această libertate, americanii au construit cea mai puternică și mai prosperă țară din istorie. Sărbătorim acest succes în fiecare zi de 4 iulie cu grătare, petreceri de cartier și focuri de artificii. Este un moment de relaxare, alături de prieteni și familie. În Statele Unite ale Americii, ziua de 4 iulie, este un moment de bucurie. Ne bucurăm de binecuvântarea libertății obținute acum 250 de ani la Philadelphia. Felicitări de Ziua Independenței”, a spus acesta.

Istoria independenței SUA

Pe 4 iulie 1776, Congresul Continental a aprobat forma finală a Declaraţiei de Independenţă, la conceperea căreia s-a lucrat mai multe zile. Astfel a devenit oficială această dată, care a fost inclusă în Declaraţia de Independenţă.

În primii 15-20 de ani după semnarea Declaraţiei de Independenţă, americanii nu au sărbătorit pe 4 iulie, iar până în 1790 devenise un act controversat, pentru că pe de o parte, democraţii republicani admirau Declaraţia de Independenţă şi pe Thomas Jefferson, iar pe de altă parte, federaliştii considerau actul prea franţuzesc şi prea anti-britanic.

După ce s-a încheiat războiul dintre americani şi britanici, izbucnit în 1812, partidul federalist s-a destrămat şi toate formaţiunile politice din anii 1820 – 1830 se considerau moştenitori ai lui Jefferson şi ai republicanilor democraţi.

Au început să circule din nou copii tipărite ale Declaraţiei de Independenţă, cu data de 4 iulie subliniată. Moartea lui Thomas Jefferson şi a lui John Adams pe 4 iulie 1826 a ajutat la promovarea ideii că 4 iulie trebuie sărbătorită ca dată importantă în istoria americanilor.

Congresul american a declarat ziua de 4 iulie sărbătoare naţională în 1870, la aproape un secol de la Revoluţia Americană. Tot atunci a fost declarat sărbătoare naţională şi Crăciunul.

De obicei, ziua de 4 iulie este marcată prin etalarea steagului american, discursuri politice, ceremonii, parade, petreceri, reuniuni de familie, picnicuri, meciuri de baseball, focuri de artificii şi alte evenimente, iar pe mesele americanilor se regăsesc hot-dogs şi hamburgeri, porumb copt, limonadă, bere, pepene roşu şi plăcintă cu mere şi îngheţată.