Un prejudiciu de peste un MILION de lei și șase victime. Poliția anunță noi cazuri de escrocherii telefonice

În ultimele 24 de ore, a înregistrat un caz nou de fraudă telefonică, iar alte cinci cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), în trei dintre cele șase cazuri, autorii s-au prezentat drept angajați ai băncilor, iar în restul cazurilor ca angajați ai unor instituții de stat, convingând victimele să contracteze credite sau să le transmită economiile.

Prejudiciul total este de peste un milion de lei, precizează reprezentanții Poliției.

„Datorită vigilenței cetățenilor, 163 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Escrocii acționează, de regulă, în grup și își distribuie rolurile pentru a crea aparența unei situații credibile. Aceștia vă pot contacta succesiv și se prezintă ca fiind reprezentanți ai companiei de furnizare a energiei electrice, ai unei instituții bancare sau chiar ai Poliției, cu scopul de a vă determina să transferați bani.

Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 400 000 de lei. Cazul s-a produs în luna mai, în Bălți, însă a fost raportat Poliției abia acum.

Victima a fost contactată consecutiv de persoane care s-au prezentat drept anagajați ai institițiilor statului, fiind determinată să transmită mijloacele financiare prin intermediul unui curier”, se spune în comunicat.

Potrivit oamenilor legii, „grupările infracționale” își adaptează permanent metodele de operare, utilizând scenarii complexe și identități multiple pentru inducerea în eroare a victimelor. Astfel, oamenii legii recomandă cetățenilor să:

Închideți apelul și contactați direct instituția folosind numărul oficial.

Nu comunicați niciodată codurile SMS, PIN-ul, parolele sau datele cardului.

Poliția și băncile nu solicită transferuri de bani și nu cer protejarea economiilor prin transferarea acestora în alte conturi.

Escrocii folosesc presiunea timpului pentru a împiedica verificarea informațiilor.

Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, apelați imediat 112 și anunțați banca pentru blocarea operațiunilor.

Pe 2 iulie, Parlamentul a audiat raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și a aprobat, printr-o hotărâre, recomandarea de instituire a unui Punct Focal Național Antifraudă, în scopul „consolidării mecanismelor de prevenire, identificare, investigare și combatere a fraudelor”.

În urma audierilor, potrivit unui comunicat al Parlamentului, Comisia a constatat că peste 95% din fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială. Printre cele mai frecvente metode identificate se numără falsificarea identității apelantului, escrocheriile investiționale bazate pe tehnologii deepfake, impersonarea autorităților și a instituțiilor bancare, precum și schema „ruda implicată în accident”.

În primele cinci luni ale anului 2026, numărul cazurilor de fraudă a crescut cu 21,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar prejudiciul total declarat de victime a atins un nivel record de aproximativ 272 de milioane de lei în anul 2025.

Pentru a consolida protecția cetățenilor împotriva acestor infracțiuni, Comisia a recomandat instituirea Punctului Focal Național Antifraudă, un centru unic de coordonare. Acesta ar urma să reunească reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și PCCOCS, Inspectoratului General al Poliției, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenției pentru Securitate Cibernetică, Băncii Naționale a Moldovei, instituțiilor financiar-bancare, operatorilor de telefonie mobilă și internet, precum și ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.