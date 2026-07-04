Un magistrat de la Judecătoria Soroca, găsit vinovat de conducere în stare de ebrietate

Judecătorul de la Judecătoria Soroca, Ghenadie Tocaiuc, a fost condamnat la amendă și i-a fost anulat dreptul de a conduce mijloace de transport după ce a fost găsit vinovat de conducerea unui automobil în stare de ebrietate alcoolică avansată, scrie TVR Moldova.

Potrivit sentinței pronunțate pe 3 iulie 2026 de Judecătoria Soroca, magistratul a fost sancționat, fiindu-i aplicată o amendă de 75 de mii de lei și anularea permisului de conducere. Instanța a mai dispus încasarea a 306 lei cheltuieli de judecată.

Incidentul a avut loc pe 9 octombrie 2025, când judecătorul ar fi urcat la volanul unui automobil în timp ce se afla într-o stare de ebrietate alcoolică, cu o concentrație de alcool în sânge de 2,87 g/l, conform raportului de expertiză. Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi condus aproximativ 400 de metri, după care a pierdut controlul mașinii și a urcat pe bordură, unde s-a oprit.

Ulterior, acesta a fost supus testării medicale la Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, unde s-a confirmat starea de ebrietate alcoolică cu grad avansat. În cadrul ședinței de judecată, inculpatul nu și-a recunoscut vina, susținând că nu el s-ar fi aflat la volan, ci soția sa.

Instanța a respins aceste argumente, apreciind că probele administrate de organul de urmărire penală, inclusiv declarațiile martorilor și rezultatele expertizelor, confirmă vinovăția acestuia. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.

Ghenadie Tocaiuc a fost suspendat din funcție. În mai 2023, procurorul general Interimar, Ion Munteanu, a cerut CSM acordul pentru urmărirea penală, percheziția și tragerea la răspundere a judecătorului Ghenadie Tocaiuc, invocând pronunțarea deliberată a unei hotărâri contrare legii în legătură cu eliberarea interlopului Adrian Nichifor. Totuși, CSM a respins cererea: 3 membri au votat „pentru”, iar 5 – „împotrivă”.

Cine este Ghenadie Tocaiuc?

Ghenadie Tocaiuc din noiembrie 1999 și până în 2018 a activat în calitate de procuror în procuratura mun.Bălţi, iar în ianuarie 2018 a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Soroca.

În 2010 pe numele lui Tocaiuc, atunci procuror la Procuratura Bălți, a fost intentată o procedură pentru comiterea abaterilor disciplinare și îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu. Temei pentru inițierea controlului de serviciu servise petiția lui M. Talmaci, în care se evoca exercitarea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu de către procurorul Tocaiuc în procesul urmăririi penale, inițiate de Comisariatul de Poliție (CP) Bălți, pe faptul circulației ilegale de substanțe narcotice, fără scop de înstrăinare, în proporții mari. Atunci el a acuzat un minor că ar fi procurat substanțe narcotice „deși învinuirea în această parte nu se confirma prin nicio probă”, au constatat colegii lui Tocaiuc.

La fel, în luna decembrie 2022, judecătorul Tocaiuc a emis o încheiere prin care Adrian Nichifor a fost eliberat din detenție înainte de termen.

Pe 20 iunie 2011, Judecătoria Ciocana l-a recunoscut pe Adrian Nichifor, om de afaceri din Nisporeni, culpabil de comiterea huliganismului agravat şi omorului intenţionat săvârşit prin mijloace periculoase pentru viaţa mai multor persoane, stabilindu-i o pedeapsă de 17 ani închisoare în penitenciar de tip închis.

Acesta fost eliberat înainte de termen pe 20 decembrie, după ce magistrații Judecătoriei Soroca, sediul Central, au admis cererea înaintată de unul dintre avocații acestuia în legătură cu aplicarea amnistiei. Astfel, lui Nichifor i-a fost redusă pedeapsa de închisoare cu 3,5 ani. O încheiere în acest sens a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 20 decembrie.