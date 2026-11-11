Un membru al armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie pentru suspiciunea de „spionaj” în favoarea Rusiei

Un soldat superior al armatei SUA a fost arestat în Marea Britanie sub suspiciunea de a ajuta serviciile de informații rusești, a anunțat poliția britanică pe 10 noiembrie, după ce SUA a retras aeronave din bazele militare britanice din cauza unei amenințări separate, aparent din partea Iranului, relatează Reuters.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat că arestarea bărbatului în vârstă de 41 de ani este legată de „acuzații de spionaj, care reprezintă o preocupare capitală pentru Statele Unite și aliații noștri”.

Generalul de brigadă Sean Stinchon, comandantul generalului Comandamentului de Contrainformații al Armatei SUA, a adăugat:

„Conduita presupusă a unui soldat superior, căruia i s-au încredințat informații sensibile, este o reamintire gravă a faptului că amenințările din interior sunt reale și persistente”.

Arestarea, care a avut loc în apropierea orașului Gloucester, vestul Angliei, „nu este legată de nicio altă anchetă în curs de desfășurare a Poliției Antiteroriste”, a declarat poliția britanică. Însă acest lucru s-a întâmplat la o zi după ce SUA a retras avioanele de realimentare dintr-o bază aeriană britanică, în a doua aparentă evacuare de acest gen în trei luni.

Avioanele au părăsit luni baza Forțelor Aeriene Regale din Mildenhall, estul Angliei, o situație care, potrivit Wall Street Journal, a fost determinată de o amenințare din partea Iranului.

În septembrie, SUA au retras bombardierele care fuseseră folosite pentru a ataca Iranul de la RAF Fairford, din motive de securitate, în urma unui incident pe care poliția l-a asociat cu Iranul, care a negat orice legătură cu atacuri sau incidente din Marea Britanie.

Soldatul armatei americane arestat marți, 10 noiembrie, a fost reținut sub suspiciunea de infracțiuni prevăzute la secțiunile 1 și 3 din Legea Securității Naționale, care se referă la obținerea sau divulgarea de informații protejate și la asistența acordată unui serviciu de informații străin. Poliția a declarat că țara la care se referă acuzațiile este Rusia.