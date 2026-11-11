Un jurnalist, interzis de Nicușor Dan la Cotroceni: „Dumneavoastră n-o să mai veniți și n-o să mai puneți întrebări în acest mandat”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele, cunoscut pentru injuriile și atacurile la persoană în postările și comentariile din social-media, a fost interzis la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni, a anunțat președintele României Nicușor Dan în cadrul conferinței de presă pe care a organizat-o marți seara, 11 noiembrie, scrie G4Media.

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a întrebat în cadrul conferinţei de presă despre un vot pe care procurorul general Cristina Chiriac l-a dat în urmă cu o lună şi jumătate, în secţia CSM împotriva propunerii ca această secţie să sesizeze Inspecţia Judiciară şi să cerceteze o aparentă ingerinţă comisă chiar de dânsa, notează Digi24.

Liderul român nu a răspuns la întrebare și i-a reproșat jurnalistului că i-a adus injurii.

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințele de presă, colegii mei miloși au sărit peste dispoziția mea. V-o comunic și îmi cer scuze că v-am făcut să mă așteptați, dar dumneavoastră n-o să mai veniți și n-o să mai puneți întrebări în acest mandat”, a spus Nicușor Dan.

Ovidiu Vanghele este jurnalist de investigație, fondator al Centrului de Investigații Media (CIM) și co-coordonator al proiectului jurnalistic independent „Să fie lumină”.

Cu o carieră de peste 20 de ani în presă, el a lucrat în trecut pentru instituții media precum Mediafax și PRO TV.

Ulterior, Vanghele a scris o postare pe contul său de Facebook cu referire la interdicție.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea. Acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât”, a scris el în noaptea de marți spre miercuri.

Potrivit Hot News, o decizie similară nu a mai fost luată de peste trei decenii, din 1993, când Administrația Prezidențială a lui Ion Iliescu a procedat la fel cu ziarul „Evenimentul Zilei”.