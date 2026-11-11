DOC ANI nu a identificat avere nejustificată în cazul fostei viceprimare a Capitalei, Irina Gutnic. Cum explică aceasta proveniența hainelor de lux și a automobilului BMW

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) nu a identificat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de Irina Gutnic, fosta viceprimară a municipiului Chișinău, în perioada 1 decembrie 2023 – 30 decembrie 2025. Inspectorul de integritate a constatat, totodată, că în declarațiile de avere și interese personale ale acesteia nu există carențe, omisiuni sau neconcordanțe care să indice deținerea unor bunuri nedeclarate. Controlul a fost inițiat în urma unei investigații jurnalistice despre hainele și accesoriile de lux purtate de Gutnic, dar și despre automobilele pe care aceasta le-ar fi folosit.

Potrivit actului de constatare emis la 11 noiembrie 2026, controlul a fost inițiat în urma unei sesizări din oficiu, înregistrate la ANI pe 8 decembrie 2025, care a avut la bază o investigație publicată de TV8. Jurnaliștii au relatat despre articole vestimentare și accesorii de mii de euro pe care Irina Gutnic le-ar fi primit cadou, precum și despre automobile pe care le-ar fi împrumutat de la nașul său de cununie.

Act de constatare Irina Gutnic.pdf by Ziarul de Gardă

Cum a explicat Irina Gutnic proveniența hainelor și accesoriilor de lux

În explicațiile oferite inspectorului de integritate, Irina Gutnic a declarat că articolele vestimentare, accesoriile și gențile prezentate în investigația jurnalistică, cu excepția unei rochii albe lungi asemănătoare celor ale brandului Zimmerman, au fost procurate și dăruite de persoana cu care se află într-o „relație sentimentală”.

Ulterior, aceasta a precizat că întreaga vestimentație achiziționată în perioada 2022–2026, inclusiv piesele prezentate în investigația TV8, a fost cumpărată de partenerul său.

„Toate piesele vestimentare care au fost prezentate în investigația efectuată de TV8, și nu doar, toată vestimentația mea achiziționată pe parcursul ultimilor ani (2022–2026), au fost procurate și dăruite mie de către XXXXX, persoana cu care sunt în relație sentimentală din 2022”, a declarat Gutnic.

Fosta viceprimară a susținut că veniturile partenerului său sunt oficiale, declarate și impozitate, provenind din activități antreprenoriale desfășurate atât în Republica Moldova, cât și în afara țării, inclusiv din dividende.

Pentru a-și susține explicațiile, Gutnic a prezentat inspectorului extrase bancare ale partenerului pentru perioada 2023–2025, din care ar rezulta achitarea unor articole vestimentare de la branduri precum Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Loro Piana, Armani, Prada, Dolce & Gabbana și Hermès. Aceasta a mai prezentat bonuri de plată păstrate pentru unele dintre articole, precum și extrase din aplicațiile de banking și serviciile de rambursare Tax Free.

Gutnic a explicat că nu a păstrat toate bonurile, întrucât nicio piesă vestimentară, geantă sau accesoriu nu ar fi depășit valoarea a zece salarii medii pe economie, motiv pentru care nu considera că avea obligația de a le declara sau de a păstra documentele justificative.

Ce a declarat despre automobilul BMW

Un alt subiect verificat de ANI a vizat automobilul BMW iX prezentat în investigația jurnalistică. Gutnic a comunicat că mașina a fost procurată la 12 iunie 2025 de persoana cu care se află într-o relație, de la salonul auto AutoSpace, prin transfer bancar.

„Fiind în relație sentimentală cu XXXXX, folosesc acest automobil la necesitate. Ocazional am condus, cu titlu gratuit, un automobil BMW IX 5, model care figurează și în catalogul oficial al companiei «Șargu Trans» SRL, companie al cărei fondator și administrator este XXXXX, nașul meu de cununie”, a explicat fosta viceprimară.

Potrivit actului ANI, pentru procurarea automobilului BMW iX xDrive a fost transferată suma de 1288300 de lei către SRL „AutoSpace”. Inspectorul a constatat, în baza extrasului bancar prezentat, că persoana care a procurat automobilul a încasat în aceeași zi suma respectivă, cu titlu de împrumut din dividende, în baza unei decizii din 12 iunie 2025, după care a efectuat transferul către dealerul auto.

În perioada verificată, pe numele Irinei Gutnic a figurat și un automobil BMW X5, fabricat în 2017. Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Servicii Publice, acesta a fost vândut la 9 decembrie 2023, pentru suma de 580 de mii de lei.

Concluzia ANI

În urma examinării documentelor și informațiilor acumulate, inspectorul de integritate Gicu Arion nu a identificat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute de Irina Gutnic în perioada supusă controlului.

De asemenea, inspectorul a constatat că declarațiile de avere și interese personale ale fostei viceprimare nu conțin carențe, omisiuni sau neconcordanțe care să indice existența unor bunuri nedeclarate.

„Pentru perioada 01.12.2023–30.12.2025 […] nu a identificat diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarării dna Irina GUTNIC”, se menționează în actul de constatare.

Astfel, ANI a decis să constate lipsa încălcării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Irina Gutnic. Actul poate fi contestat în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel Centru.

Acuzațiile Irinei Gutnic după revocarea din funcția de viceprimar

Pe 11 mai, Irina Gutnic a fost revocată din funcția de viceprimară a municipiului Chișinău, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul capitalei nu a menționat motivul deciziei de revocare. În noiembrie 2022, Gutnic a fost numită în funcția de viceprimară a capitalei.

Irina Gutnic și-a început cariera în 2003, la Ministerul Muncii, în calitate de specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă. Ulterior, a lucrat la Ministerul Economiei. Pentru o scurtă perioadă a deținut funcția de șef al serviciului juridic și resurse umane în cadrul ICS „Trans Standard,, SRL, iar ulterior a devenit administrator (2012-2014) al ÎCS „Veritrans Plus” SRL.

Din 2014 până în 2017 a lucrat la Curtea de Conturi, iar din iulie 2017, a fost numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

La finalul anului 2025, viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro, pe care le-ar fi primit cadou, precum și deține în proprietate mai multe boliduri pe care le-ar fi «împrumutat» de la nașul său de cununie”.

După demisie, Gutnic a organizat mai multe conferințe de presă și a participat la emisiuni în care a lansat mai multe acuzații la adresa conducerii Primăriei Chișinău, inclusiv, în adresa lui Ion Ceban.

Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.