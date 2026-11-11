LIVE TEXT Atacuri asupra Odesei. O persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1722

UPDATE 11:00 Rusia a atacat Odesa în seara zilei precedente și azi dimineață. O persoană și-a pierdut viața.

„O femeie în vârstă de 70 de ani, rănită în urma atacului, a decedat. Ea a fost internată în stare extrem de gravă, cu multiple leziuni”, a scris pe Telegram șeful administrației militare a regiunii Odesa, Oleg Kipper.

Potrivit lui, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiune, ceea ce a dus la întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone.

Ministerul Apărării din Rusia a anunțat că a lansat atacuri asupra unor substații electrice din două sate din regiunea Odesa — Mayaki și Usatovo.

UPDATE 08:40 În noaptea de 10 spre 11 noiembrie, portul comercial Ust-Luga din regiunea Leningrad a Federației Ruse a fost atacat de drone, a declarat guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenco.

Acesta a scris că 150 de drone au fost doborâte deasupra regiunii, iar ținta principală a atacului a fost portul Ust-Luga. În urma atacului cu drone, în port a izbucnit un incendiu. Potrivit guvernatorului, trei angajați au fost răniți.

Terminalul maritim Ust-Luga este unul dintre principalele noduri logistice ale Rusiei din Marea Baltică, care este utilizat în mod activ pentru exportul de resurse energetice cu ajutorul „flotei fantomă”, ocolind sancțiunile internaționale, a informat anterior Statul Major General, potrivit hromadske.