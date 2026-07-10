Un instructor auto din Orhei, cercetat de CNA și procurori într-un dosar de trafic de influență. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore

Un instructor din cadrul unei școli auto din municipiul Orhei este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și de procurorii Procuraturii municipiului Bălți într-o cauză penală de trafic de influență. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit de la doi candidați mijloace financiare ilicite pentru a-i facilita obținerea permiselor de conducere, se arată în comunicatul de presă emis de CNA.

Astăzi, 10 iulie, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Potrivit materialelor cauzei, instructorul auto ar fi pretins de la doi candidați câte 600 de euro, în sumă totală de 1200 de euro, susținând că are influență asupra unor angajați din cadrul Secției Înmatriculare Vehicule și Documentare a Conducătorilor Auto Orhei a Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere. Transmiterea mijloacelor bănești a avut loc sub controlul ofițerilor anticorupție, se arată în comunicat.