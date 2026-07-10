Uniunea Europeană deschide negocierile cu R. Moldova pentru Clusterul 6 „Relații externe”

Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru Clusterul 6 „Relații externe” și au decis convocarea celei de-a treia Conferințe Interguvernamentale Republica Moldova–Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Potrivit acesteia, Conferința Interguvernamentală va avea loc pe 14 iulie, la Bruxelles, și va marca deschiderea oficială a negocierilor pentru Clusterul 6.

„Decizia de astăzi confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre ale Uniunii Europene”, a declarat Cristina Gherasimov.

Reuniunea este programată să înceapă la ora 18:00, iar delegația țării noastre va fi condusă de prim-ministrul interimar, Eugeniu Osmochescu. La încheierea Conferinței Interguvernamentale, începând cu ora 19:30, va avea loc o conferință de presă comună susținută de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene și Apărare, Thomas Byrne, și prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu.