ULTIMA ORĂ Antreprenorul Vasile Tofan, propus de PAS pentru funcția de prim-ministru

Fracțiunea PAS îl va înainta la consultările de sâmbătă, 11 iulie, pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de către președintele Parlamentului, Igor Grosu, liderul formațiunii politice.

Grosu afirmă că „Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management”.

„Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea și planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleași obiective și valori fundamentale – aderarea la UE în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă.

Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management, dobândită atât în R. Moldova, cât și pe plan internațional. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Vasile Tofan ne-a susținut și anterior în eforturile noastre de integrare europeană.

R. Moldova are nevoie de competență, integritate, prezență activă și putere de a îndeplini așteptările cetățenilor”, a spus Grosu într-o postare pe Facebook.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Cinci dintre fracțiuni ar urma să se întâlnească cu Maia Sandu pe 10 iulie, iar fracțiunea PAS – pe 11 iulie.

Anterior, Mișcarea Alternativa Națională (MAN) și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) au anunțat că vor boicota discuțiile de la Președinție. O decizie similară au anunțat și deputații din Partidul „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru”.

Pe 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”. Maia Sandu, a declarat că prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut „mână liberă” să conducă Guvernul și că a plecat din funcție din propria inițiativă.

Pe 7 iulie, Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Un decret în acest sens a fost semnat de șefa statului. Osmochescu a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.

În octombrie 2025, înainte de învestirea Guvernului Munteanu, în spațiul public s-a vehiculat că Vasile Tofan s-ar fi numărat printre persoanele luate în considerare de PAS pentru ocuparea funcției de prim-ministru. Ulterior, Adrian Băluțel, fostul șef al cabinetului președintelui R. Moldova, a confirmat aceste informații, precizând că antreprenorul a refuzat atunci propunerea.