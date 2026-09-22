Votat! Stare de urgență la nivel național în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile

Parlamentul a instituit stare de urgență la nivel național în sectoarele energetic și hidrologic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 26 septembrie 2026. Potrivit unui comunicat al Legislativului, declararea stării de urgență are drept scop prevenirea penuriei de combustibili, asigurarea continuității furnizării energiei electrice, gazelor naturale și agentului termic, gestionarea deficitului hidrologic din bazinele fluviilor Nistru și Prut și asigurarea alimentării cu apă potabilă, securizarea nodurilor vitale de captare a apei și atenuarea impactului economic asupra consumatorilor vulnerabili în perioada de toamnă-iarnă.

Pe durata stării de urgență, Comisia Națională de Management al Crizelor va putea aplica reguli derogatorii privind achiziționarea, constituirea stocurilor și distribuirea resurselor energetice. Va fi posibilă și restricționarea temporară a exporturilor din depozitele strategice și prioritizarea fluxurilor de import și procedurilor de vămuire a combustibililor.

Totodată, pentru a proteja populația și sectoarele economice de șocurile de preț, autoritățile vor putea reglementa temporar mecanismele de plafonare și marjele logistice și comerciale. De asemenea, vor putea fi analizate și ajustate temporar accizele și taxele, pentru menținerea unor tarife accesibile.

În plus, autoritățile vor putea stabili reguli privind utilizarea capacităților de interconexiune pentru exportul energiei electrice și prioritizarea alimentării consumatorilor de importanță vitală, pentru a menține alimentarea cu energie și protejarea obiectivelor de infrastructură critică. De asemenea, vor putea fi aplicate programe de reducere a consumului neesențial de energie electrică în sectorul public și cel industrial în orele de vârf, pentru a proteja consumatorii casnici și infrastructura critică de eventuale întreruperi. O altă măsură prevăzută pentru perioada stării de urgență este acordarea de derogări tehnice pentru sistemele de termoficare privind adaptarea regimului termic fără aplicarea unor penalități financiare.

Iar pentru menținerea funcționării infrastructurii energetice și consolidarea capacității naționale de răspuns, este prevăzută mobilizarea rezervelor de stat, facilitarea achizițiilor directe de materiale și echipamente pentru intervenții de urgență destinate operatorilor de sistem, precum și aplicarea unor proceduri adaptate situației de criză.

În contextul deficitului hidrologic și al necesității de a asigura alimentarea cu apă, Comisia Națională de Management al Crizelor va putea dispune măsuri temporare și proporționale pentru prioritizarea utilizării resurselor de apă, precum și mobilizarea echipamentelor de pompare și a surselor autonome de energie disponibile.

„Pe durata stării de urgență, operatorii licențiați vor fi obligați să raporteze zilnic stocurile disponibile, să creeze coridoare dedicate pentru transportul combustibililor și să simplifice formalitățile administrative”, punctează Legislativul.

Măsurile dispuse de Comisia Națională de Management al Crizelor pe durata stării de urgență sunt obligatorii și executorii pentru autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și cetățeni.

Starea de alertă din sectoarele energetic și hidrologic, instituită anterior de Guvern, expiră la 25 septembrie.

Decizia de a fi declarată stare de urgență la nivel național în sectorul energetic și hidrologic pentru o perioadă de 60 de zile a fost luată pe 22 septembrie, la ședința Guvernului.