DW Germania: Noi măsuri de reducere a prețurilor la carburanți

Guvernul federal accelerează măsurile pentru diminuarea costurilor la pompă, în contextul scumpirii puternice a carburanţilor provocate de războiul din Iran și de întreruperea livrărilor de petrol din Arabia Saudită, potrivit Deutsche Welle.

Începând cu 1 octombrie, taxa pe energie pentru benzină și motorină ar urma să fie redusă cu aproximativ 14 cenți pe litru. Cu tot cu efectul asupra TVA, diminuarea prețului pentru consumatori ar urma să ajungă la aproximativ 17 cenți pe litru. Este o măsură care reproduce formula utilizată deja în lunile mai și iunie.

Ministerul Federal de Finanțe estimează că noua reducere va provoca încasări fiscale mai mici cu aproximativ 2,4 miliarde de euro. Potrivit înțelegerii dintre guvernul federal și landuri, acestea din urmă ar urma să suporte jumătate din costuri.

De altfel, documentul convenit anterior între autoritățile federale și cele regionale vorbește despre un volum total al măsurilor de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Vor fi reducerile transferate intergral clienţilor?

La precedenta aplicare a reducerii, în mai și iunie, prețurile carburanților au fost diminuate vizibil, însă companiile petroliere nu au transferat integral către șoferi avantajul fiscal. Vicepreședintele grupului parlamentar SPD, Armand Zorn, a apărat noua măsură, afirmând că obiectivul este reducerea cheltuielilor suportate zilnic de un număr mare de persoane.

Potrivit lui Zorn, studiile privind precedentul program arată că aproximativ 80-90 la sută din reducere a fost transferată consumatorilor. Diferența rămasă, a spus politicianul social-democrat, ar trebui recuperată prin combinarea reducerii fiscale cu plafonarea prețurilor și cu o presiune mai mare asupra companiilor petroliere prin intermediul legislației în domeniul concurenței.

Plafonarea preţurilor

Pe lângă reducerea fiscală, coaliția intenționează să introducă temporar și un plafon al prețurilor la carburanți, după modelul Luxemburgului și Belgiei, cel târziu până la 1 ianuarie 2027. În aceste țări, ministerele economiei stabilesc în zilele lucrătoare prețuri maxime pentru benzină și motorină, care nu pot fi depășite la stațiile de alimentare.

Măsura, care fusese cerută de mai mult timp de SPD, a întâmpinat opoziția ministrului economiei, creştin-democrata Katherina Reiche. În urma acordului politic, funcționarii ministerului ar urma să elaboreze mecanismul plafonării în discuții cu industria petrolieră. Zorn a declarat că decizia privind plafonul a fost luată atât de șefii guvernelor landurilor, cât și de coaliția federală și că, prin urmare, se așteaptă ca aceasta să fie aplicată.

Coaliția confirmă, în același timp, direcția susținută de liderul SPD și vicecancelarul Lars Klingbeil privind introducerea la nivel european a unei taxe pe profiturile excepționale.

Comisia Europeană nu susține însă, potrivit textelor, această inițiativă. Pentru anul viitor este prevăzută și punerea în funcțiune a unui mecanism care să permită plăți directe către cetățenii cu venituri reduse, variantă preferată de o serie de economiști. Reducerea TVA la carburanți, propusă de politicieni importanți ai Uniunii Creştin-Democrate, nu a fost inclusă în decizia finală.

Decizia vine într-un context geopolitic dificil

Presiunea politică a crescut odată cu scumpirea carburanților și cu protestele declanșate în mai multe țări de noua criză petrolieră. În state precum Indonezia, Guatemala sau Siria, benzina și motorina au devenit în unele zone greu de găsit, iar în Franța au fost incendiate baricade în timpul protestelor pescarilor.

Cancelarul Friedrich Merz semnalase încă de marți că guvernul pregătește o intervenție. El a declarat în fața unor antreprenori, la Berlin, că situația din Orientul Mijlociu escaladează, iar prețurile energiei și ale carburanților cresc, astfel încât pentru numeroase persoane care depind zilnic de automobil a fost atinsă o limită a suportabilității.

Scumpirile au dus între timp prețurile din Germania la niveluri record. Potrivit ADAC, motorina a costat joi, în medie, 2,47 euro pe litru, după ce miercuri fusese înregistrat deja un record de 2,45 euro. Prețul benzinei a scăzut ușor, de la 2,31 la 2,30 euro pe litru. În anumite momente ale săptămânii, prețurile afișate au depășit chiar trei euro pe litru.

Unii economişti critică însă intervențiile generale asupra prețurilor. Președintele Institutului Ifo din München, Clemens Fuest, avertizează că guvernul nu poate elimina costurile economice provocate de creșterea prețului petrolului, ci doar le poate redistribui. El consideră, de asemenea, că semnalul transmis de prețurile ridicate, într-o situație în care benzina și motorina sunt mai rare, nu ar trebui diminuat. În opinia sa, ajutoarele ar trebui orientate către gospodăriile cu venituri reduse și către persoanele care fac naveta pe distanțe mari.

Datele Oficiului Federal pentru Economie și Controlul Exporturilor arată că prețurile ridicate au influențat deja consumul. În primul semestru, vânzările de benzină s-au situat cu 1 la sută sub nivelul din aceeași perioadă a anului precedent, iar cele de motorină au scăzut cu 5,7 la sută.