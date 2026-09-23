Ucraina este „pregătită pentru un armistițiu energetic”, a declarat Zelenski după întâlnirea cu Trump la ONU

Președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu omologul său american, Donald Trump, la New York, pe 22 septembrie, pentru a discuta propunerile de încetare a focului în Ucraina și o cale către încetarea invaziei rusești. Cei doi președinți se numără printre sutele de lideri mondiali și diplomați care se reunesc la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU, cel mai înalt for de discuție privind crizele și provocările globale, notează Kyiv Independent.

După întâlnire, Zelenski a declarat că discuția cu Trump s-a axat pe propuneri privind o armistițiu energetic, sprijinul acordat Ucrainei pe durata iernii și licențele de producție pentru sistemele Patriot destinate Ucrainei. De asemenea, cei doi au discutat despre perspectivele unei întâlniri trilaterale cu președintele rus Vladimir Putin.

Întâlnirea, prima dintre cei doi lideri din luna iulie, are loc pe fondul eforturilor reînnoite ale Washingtonului de a media încetarea războiului total dintre Rusia și Ucraina, care se desfășoară de mai bine de patru ani și jumătate.

Aceste eforturi au ajuns într-un impas la începutul acestui an, pe fondul pretențiilor teritoriale ale Moscovei și al reorientării atenției Washingtonului către conflictul său cu Iranul.

Înaintea întâlnirii, Zelenski a subliniat necesitatea unor „măsuri ferme de dezescaladare” pentru a aduce pacea mai aproape.

Armistițiu în domeniul energetic

Zelenski a declarat reporterilor, după întâlnirea cu Trump, că liderii au discutat despre o propunere de armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice. Ucraina, la rândul său, este pregătită să accepte un astfel de acord.

„Nu vrem să intrăm în detalii — suntem pregătiți pentru un armistițiu în domeniul energetic”, a declarat Zelenski reporterilor după întâlnire.

Ucraina susține un armistițiu total privind întreaga infrastructură energetică, inclusiv rafinăriile de petrol și motorină, a spus Zelenski, dar acesta va funcționa doar dacă Rusia se angajează să respecte același armistițiu.

„Suntem pregătiți pentru orice formă de armistițiu în domeniul energetic. … Suntem foarte recunoscători părții americane. Ei vor transmite acest mesaj rușilor. Nu cunosc poziția Rusiei”, a spus Zelenski.

Ucraina nu a primit nicio „ordonanță unilaterală” de a înceta atacurile asupra Rusiei și va înceta să lovească infrastructura rusă de prelucrare a petrolului numai dacă Moscova va face același lucru, a declarat Zelenski.

Trump poate folosi competențele sale în materie de tarife, în temeiul proiectului de lege privind sancțiunile Lindsey Graham, recent adoptat, pentru a exercita presiuni asupra Rusiei în vederea încetării atacurilor sale brutale asupra rețelei energetice a Ucrainei în timpul iernii, a adăugat acesta.

Întâlnirea a avut loc la scurt timp după ce Trump a semnat un important proiect de lege privind sancțiunile, care îi conferă autoritatea de a impune o taxă vamală de 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze rusești, și după ce Departamentul de Stat al SUA a dat undă verde unei posibile vânzări de sisteme de apărare aeriană către Ucraina, în valoare de 2,7 miliarde de dolari.

În discursul său adresat Adunării Generale a ONU, mai devreme în data de 22 septembrie, Trump a promis că va recurge la noile sale competențe în materie de tarife „dacă va fi necesar” pentru a pune capăt războiului.

„Președintele Trump dispune de acest instrument”, a declarat Zelenski după întâlnire.

„I-am mulțumit astăzi, atât în public, cât și în afara atenției presei, pentru acest instrument. Avem mari speranțe că, în cazul în care Putin va da semne de escaladare, acest instrument va fi folosit. Este un instrument puternic.”

Zelenski a mai spus că el și Trump au discutat despre sprijinul acordat Ucrainei în lunile de iarnă — ceea ce ar putea indica faptul că Rusia va continua probabil să lovească rețeaua electrică a Kievului în sezonul rece, în loc să accepte un armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii energetice.

„Dacă va fi iarnă în timpul războiului, nu va fi ușor”, a spus președintele Ucrainei.

Steve Witkoff și Jared Kushner, trimișii speciali ai lui Trump care conduc negocierile cu Ucraina și Rusia, sunt așteptați, de asemenea, să se întâlnească în seara zilei de 22 septembrie cu echipa de negociatori ucraineană și cu reprezentanți ai Regatului Unit, Franței și Germaniei pentru a discuta propunerile de dezescaladare ale Kievului, a raportat Axios.

Deși nu au fost anunțate propuneri concrete în cadrul conferinței de presă comune dinaintea discuției dintre lideri, Trump le-a spus reporterilor că „relația (dintre SUA și Ucraina) este foarte puternică” și că el crede că este posibilă ajungerea la un acord.

„Cred că vom ajunge la o înțelegere, dar nu vreau să spun despre ce este vorba”, a spus el.

Trump a caracterizat, de asemenea, campania de atacuri în adâncime a Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol rusești drept „o lovitură serioasă împotriva rușilor”.

„Este, de asemenea, o lovitură serioasă pentru prețul motorinei”, a afirmat el. „Prețul motorinei a crescut destul de mult… Vom discuta despre asta.”

Trump a declarat că SUA iau în considerare propria interdicție pe termen scurt privind exporturile de motorină, pe fondul penuriei, care a fost determinată în mare parte de războiul împotriva Iranului.

Președintele SUA a făcut anterior legătura între atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și creșterea prețurilor globale la motorină — o afirmație contestată de experți — și a cerut Ucrainei să înceteze atacurile împotriva infrastructurii rusești de motorină.

Cu o zi înainte de întâlnirea sa cu Zelenski, Trump a comentat pe 21 septembrie că războiul a provocat pagube grave industriei ruse de rafinare a petrolului și a îndemnat la încetarea luptelor.