Un depozit cu materiale pentru producerea mobilei a ars în proporție de 90%. Peste 40 de pompieri au fost antrenați pentru lichidarea incendiului

În noaptea de 16 iunie 2026, la ora 01:10, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit conform nivelului sporit de intervenție pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un depozit amplasat pe strada Mihail Sadoveanu din municipiul Chișinău.

Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins o încăpere în care se aflau materiale pentru confecționarea mobilierului și utilaj tehnic.

„La fața locului au fost îndreptate mai multe echipe de salvatori conform nivelului sporit de intervenție, care au stabilit că focul se răspândea rapid spre construcțiile din apropiere. În total, pentru lichidarea incendiului au fost antrenați 43 de angajați ai IGSU, cu 13 unități de tehnică specializată”, potrivit unui comunicat IGSU.

Incendiul a fost localizat la ora 02:42 și lichidat complet la ora 04:27.

„În urma incendiului, focul a distrus aproximativ 90% din suprafața depozitului, fiind afectate bunurile materiale aflate în interior, inclusiv materialele destinate producerii mobilierului și utilajul tehnologic din secția de producere”, mai comunică IGSU.

Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.