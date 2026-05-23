Un bărbat din Călărași a fost găsit mort în urma ploilor puternice: „S-a înecat în adiacentul gospodăriei sale, după ce a rămas blocat în mai multe crengi”

Sâmbătă, 23 mai, în jurul orei 10:00, autoritățile au fost sesizate de un localnic din Dereneu, raionul Călărași, care a depistat un consǎtean decedat, potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Oamenii legii au intervenit imediat, stabilind preliminar cǎ aseară, în timpul ploii puternice care a generat inundații, bărbatul de 48 de ani s-a înecat în adiacentul gospodăriei sale, după ce a rămas blocat în mai multe crengi, nereușind sǎ se salveze”, potrivit IGP.

Corpul neînsuflețit al acestuia este supus expertizei medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei decesului, iar oamenii legii stabilesc circumstanțele cazului.

În urma codului galben de ploi din 22 mai, cele mai afectate zone au fost raioanele Călărași, cea mai gravă situație fiind înregistrată în localitățile Hîrjauca și Mîndra, în urma ruperii digului de protecție, și Ungheni, unde au fost inundate 11 localități, potrivit Guvernului.