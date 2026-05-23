Maia Sandu, după calamitățile din 22 mai: „Solicit Guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă”

Maia Sandu a venit cu un mesaj în urma calamităților de vineri, 22 mai, după ce ploile abundente au dus la deconectări electrice, inundații și deranjamente de circulație pe căile ferate. Președinta a mulțumit salvatorilor implicați în lichidarea consecințelor și a solicitat Guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare.

„Ultimele 24 de ore au fost foarte complicate pentru țara noastră. Ploile torențiale au afectat grav zeci de localități, în special în raioanele Călărași și Ungheni. Au fost distruse drumuri, blocate trenuri, sunt inundate gospodăriile oamenilor. Digul din Hîrjauca s-a rupt sub presiunea apei și a inundat localitățile învecinate. Trei trenuri au fost oprite temporar, însă autoritățile au reușit să reia circulația și toți pasagerii să ajungă în siguranță. Mai multe localități au rămas fără energie electrică și se lucrează continuu pentru a stabiliza sistemul.

Suntem alături de comunitățile care au avut de suferit, toate instituțiile s-au mobilizat pentru a lichida consecințele calamităților și a acorda ajutorul necesar. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit toată noaptea și continuă să ofere sprijin – salvatori și pompieri IGSU, polițiști, drumari, angajați ai CFM, medici, energeticieni. Îi mulțumesc fiecărui om care sare la nevoie”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Președinta a solicitat Guvernului să intervină pentru a sprijini situațiile grave.

„Situația rămâne complicată și e nevoie de intervenții continue pentru a proteja viața oamenilor și a readuce siguranța și normalitatea în localitățile afectate. Solicit Guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă”, a menționat președinta în mesaj.

În urma condițiilor meteorologice nefavorabile din seara zilei de 22 mai, mai multe orașe și localități din toată țara au avut de suferit. După ploile abundente, au fost înregistrate mai multe intreruperi și pene de curent, inundații, dar și alte situații excepționale.