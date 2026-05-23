Ploile abundente au provocat deconectări de energie în mai multe localități, iar un dig local a fost rupt parțial, arată datele CNMC

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) prezintă informațiile operative transmise de instituțiile statului în urma ploilor abundente de vineri, 22 mai. Mai multe localități au rămas fără energie electrică, în timp ce un dig local a fost afectat, cauzând inundații. În sectorul aviatic, unele aeronave au fost menținute temporar în proceduri de așteptare din cauza frontului atmosferic format din nori denși și masivi.

Sinteza pe țară, 22 mai:

13 localități au fost temporar deconectate de la energie electrică;

3 trenuri au staționat temporar (aproximativ 3 ore), dintre care trenul Chișinău–Kiev cu 142 de pasageri care și-a reluat deplasarea în condiții de siguranță;

1 dig local a fost afectat / parțial rupt, fiind în desfășurare evaluarea completă a daunelor;

mai multe sectoare de drum au fost temporar blocate din cauza vântului și precipitațiilor.

Detaliere:

1. Infrastructură:

În raionul Călărași, localitatea Hîrjauca, au fost raportate inundații generate de erupția unui dig local, fiind semnalate persoane și automobile blocate în zonă. Echipaje ale Ministerului Afacerilor Interne, IGSU și servicii medicale de urgență sunt mobilizate la fața locului pentru intervenție și evacuare.

2. Sectorul energetic:

În sectorul energetic a fost înregistrat un defect tehnic în stația Vulcănești și a cedat placa de conectare de la bobina de blocaj.

„Linia Isaccea este menținută sub tensiune din partea României, însă sincronizarea tehnică necesară pentru reconectare nu poate fi realizată momentan din cauza diferențelor de unghi în sistem. Specialiștii monitorizează consumul și parametrii tehnici pentru efectuarea reconectării în condiții de siguranță. Lucrările de restabilire completă sunt estimate pentru ziua de sâmbătă din considerația condițiilor meteorologice”, precizează CNMC.

3. Sectorul aviatic:

Activitatea Aeroportul Internațional Chișinău se desfășoară în regim normal. Unele aeronave au fost menținute temporar în proceduri de așteptare din cauza frontului atmosferic format din nori denși și masivi, însă condițiile pistei au rămas sigure pentru aterizare.

„Pe măsura deplasării frontului de instabilitate spre sud, aeronavele au reluat procedurile de aterizare în siguranță. Nu au fost înregistrate căderi de tensiune sau disfuncționalități în terminalul aeroportuar”, se arată în comunicat.

4. Sectorul feroviar:

La acest moment nu mai sunt trenuri blocate. Circulația pe porțiunea afectată rămâne însă sistată pentru trenurile de marfă, până la restabilirea unor condiții favorabile și sigure de transport.

Condițiile meteorologice și acumulările de apă au afectat temporar circulația feroviară pe anumite segmente. În contextul existenței unei singure linii feroviare active pe sectorul vizat, orice blocaj poate influența întregul trafic feroviar din zonă.

„Trenul Chișinău-Kiev, cu 142 de persoane la bord, a staționat temporar în apropierea stației Pârlița, ca măsură de siguranță, din cauza inundării tronsonului feroviar. După verificarea traseului și evaluarea condițiilor tehnice, garnitura și-a reluat deplasarea cu limitări de viteză pentru traversarea în siguranță a sectorului afectat.

Anterior, trenul Socola-Chișinău a traversat același segment în condiții controlate și și-a continuat deplasarea spre Chișinău. De asemenea, pentru trenul Chișinău–Ungheni s-a optat opțiunea întoarcerii garniturii la Cornești. Toate măsurile au fost luate având drept prioritate siguranța pasagerilor și evitarea pătrunderii apei la sistemele electrice și componentele tehnice ale garniturilor”, potrivit Centrului Național de Management al Crizelor.

5. Sectorul de frontieră:

Conform informațiilor operative, drumurile de acces spre punctele de trecere a frontierei rămân practicabile și nu sunt impuse restricții de circulație. Fluxul în unele puncte de trecere este moderat spre ridicat, inclusiv pe fondul timpilor mai mari de procesare pe partea română, în contextul implementării sistemului EES.

Recomandări pentru populație:

dacă vă aflați în interior, rămâneți în locuințe, evitați deplasările și nu ieșiți în zonele inundate sau expuse vântului puternic;

dacă vă aflați în autovehicul și sunteți surprinși de inundații: opriți motorul, părăsiți vehiculul doar dacă apa crește rapid și vă deplasați imediat spre o zonă mai înaltă;

dacă sunteți blocați în mașină: sunați imediat la 112, rămâneți în vehicul dacă este stabil și evitați contactul cu apa în creștere;

dacă rămâneți blocați în autovehicul și nu puteți părăsi în siguranță zona, rămâneți în vehicul, sunați imediat la 112 și pregătiți-vă să ieșiți prin geam dacă apa începe să crească sau intră în habitaclu;

nu încercați să traversați drumuri acoperite de apă – chiar și niveluri mici pot ascunde gropi sau curenți puternici;

în caz de pericol de electrocutare (fire căzute sau stâlpi avariați): nu vă apropiați sub nicio formă și semnalați imediat autoritățile;

pregătiți un set minim de urgență (documente, telefon încărcat, lanternă, apă, medicamente) în cazul unei evacuări rapide;

dacă locuiți în zone joase sau lângă cursuri de apă, fiți pregătiți pentru evacuare preventivă la solicitarea autorităților;

supravegheați permanent copiii și persoanele vulnerabile;

urmăriți doar mesajele oficiale și actualizările plasate de autoritățile competente.

Autoritățile vor reveni cu actualizări oficiale în funcție de evoluția situației.