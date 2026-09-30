Un aparat de zbor fără pilot a survolat din nou spațiul aerian deasupra localității Lunca, Dubăsari

Un aparat de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian al R. Moldova la ora 10:26, a anunțat Ministerul Apărării. Sistemul național integrat de monitorizare susține că aceasta s-a deplasat deasupra localității Lunga, raionul Dubăsari.

„Spațiul aerian zonele Nord și Centru au fost închise. Cu detalii vom reveni. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a precizat instituția.

În această dimineață, o dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat.

Potrivit oamenilor legii, preliminar, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Poliția a îndeamnat cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

