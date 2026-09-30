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Un aparat de zbor fără pilot a survolat din nou spațiul aerian deasupra localității Lunca, Dubăsari

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Un aparat de zbor fără pilot a survolat spațiul aerian al R. Moldova la ora 10:26, a anunțat Ministerul Apărării. Sistemul național integrat de monitorizare susține că aceasta s-a deplasat deasupra localității Lunga, raionul Dubăsari.

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„Spațiul aerian zonele Nord și Centru au fost închise.

Cu detalii vom reveni. Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii”, a precizat instituția.

În această dimineață, o dronă a fost observată în această dimineață, în jurul orei 05:40, la mică distanță deasupra municipiului Bender. Ulterior, aparatul de zbor s-a prăbușit în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat.

Potrivit oamenilor legii, preliminar, în urma incidentului nu au fost raportate victime.

Poliția a îndeamnat cetățenii să nu se apropie și să nu atingă eventualele fragmente sau obiecte suspecte și să evite zona până la finalizarea verificărilor.

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