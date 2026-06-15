Astăzi are loc deschiderea negocierilor de aderare la UE pe primul cluster

Luni, 15 iunie, în Luxemburg va avea loc cea de-a doua Conferință interguvernamentală R. Moldova – Uniunea Europeană, care va marca deschiderea negocierilor de aderare pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”. Delegația va fi condusă de către prim-ministrul R. Moldova, Alexandru Munteanu.

Deschiderea negocierilor de aderare pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale” stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a R. Moldova.

„Deschiderea negocierilor pe primul grup de capitole confirmă avansarea parcursului european al țării noastre într-o nouă etapă și angajamentul autorităților de la Chișinău pentru consolidarea statului de drept, reforma justiției, buna guvernare și alinierea la standardele europene”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Conferința interguvernamentală va reuni reprezentanți ai Președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului R. Moldova.

„În cadrul reuniunii, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, va prezenta poziția de negociere a Republicii Moldova, iar la finalul Conferinței interguvernamentale Premierul Munteanu va susține o conferință de presă comună cu reprezentanții Președinției Consiliului Uniunii Europene și ai Comisiei Europene”, explică Executivul.

Programul vizitei include, de asemenea, o întrevedere a prim-ministrului Alexandru Munteanu cu prim-ministrul Marelui Ducat de Luxemburg, Luc Frieden, precum și o discuție cu Karl Nehammer, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, la care vor fi examinate oportunitățile de susținere a proiectelor strategice de dezvoltare în R. Moldova.

Vineri, 12 iunie, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negocieri pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole – „Valori fundamentale”, clusterul care stă la baza întregului proces de pregătire pentru aderarea R. Moldova la UE.

Prima Conferință interguvernamentală privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană a avut loc la Luxemburg, la 25 iunie 2024, marcând deschiderea negocierilor de aderare.