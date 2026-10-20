UE simplifică procesul de rambursare a biletelor pentru zborurile anulate rezervate prin intermediari

Marți, 20 octombrie, Parlamentul European a dat undă verde finală normelor actualizate ale UE pentru a îmbunătăți protecția și informațiile pe care pasagerii le primesc în cazul în care călătoria lor este perturbată, potrivit unui comunicat PE. Printre principalele norme se regăsește și dreptul pasagerilor de a-și primi rambursarea integrală în cazul anulărilor, în termen de 14 zile, atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar.

Regulamentul, care va consolida protecția drepturilor pasagerilor în toate modurile de transport, a fost adoptat cu 652 de voturi pentru, două împotrivă și opt abțineri.

Rambursarea de către intermediari pentru transport aerian

Textul adoptat clarifică normele privind rambursarea în cazul anulărilor atunci când zborurile sunt rezervate printr-un intermediar, cum ar fi agenții de voiaj sau platformele de rezervare online.

„Pasagerii au dreptul de a primi rambursarea integrală, inclusiv a oricărei taxe de intermediere, în termen de 14 zile (transportatorul aerian trebuie să transfere plata intermediarului în termen de maximum șapte zile, iar intermediarul trebuie să o transfere pasagerului în termen de încă șapte zile)”, potrivit comunicatului PE.

Intermediarii trebuie să informeze pasagerii în momentul rezervării cu privire la modalitățile de rambursare aplicabile.

Pasagerii vor putea depune cereri utilizând formulare standardizate de rambursare și despăgubire sau orice formular echivalent furnizat de transportator. Formularele comune vor fi puse la dispoziție pe site-ul web al Comisiei, în toate limbile și pentru toate tipurile de călătorii.

Drepturi îmbunătățite pentru pasagerii vulnerabili

Noile norme consolidează, de asemenea, drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, permițând unei persoane însoțitoare să călătorească gratuit cu acestea pe avion, dacă prezența lor este necesară, așa cum se întâmplă deja în cazul călătoriilor cu autobuzul, trenul sau vaporul.

De asemenea, potrivit PE, autorităților naționale li se acordă competențe sporite pentru investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor pasagerilor. Acestea vor putea iniția în mod proactiv audituri, inspecții sau interviuri cu transportatorii, nu numai după primirea plângerilor pasagerilor.

„Călătoriile fac parte din viața noastră. Fie că prindem un tren spre serviciu, un autobuz pentru o călătorie, un avion pentru a ne întoarce acasă sau un feribot pentru vacanță, suntem cu toții pasageri. Această legislație va îmbunătăți protecția pe care o primesc acești călători. Autoritățile naționale se vor asigura că întreprinderile își îndeplinesc responsabilitățile fără acțiuni în justiție. Pasagerii care cumpără bilete prin intermediari își vor păstra drepturile, iar sprijinul pentru persoanele cu mobilitate redusă va fi îmbunătățit. Acordăm prioritate drepturilor cetățenilor noștri, nu profiturilor companiilor aeriene”, a declarat raportorul Matteo Ricci.

Normele actualizate trebuie să fie aprobate în mod oficial și de Consiliu, înainte de publicarea lor în Jurnalul Oficial al UE. Acestea se vor aplica de la 23 octombrie 2027 (în același timp cu Regulamentul privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian).

În 2023, Comisia a prezentat o actualizare a normelor UE care reglementează drepturile pasagerilor care călătoresc cu avionul, cu trenul, pe mare, pe căi navigabile interioare, cu autobuzul sau cu autocarul, ca parte a pachetului privind mobilitatea pasagerilor. Parlamentul a adoptat o actualizare specifică a drepturilor pasagerilor aerieni la începutul anului 2026.

Aproximativ 13 miliarde de pasageri care călătoresc cu avionul, trenul, autocarul, autobuzul sau feribotul în UE în fiecare an sunt acoperiți de drepturile pasagerilor din UE. Se preconizează că această cifră va ajunge la 15 miliarde până în 2030 și la aproape 20 de miliarde până în 2050.