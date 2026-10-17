VIDEO Vizita socialiștilor la Moscova | Ceban, obligat să prezinte scuze publice | Cazul Yandex | Detalii noi legate de Dumitru Vangheli | Tiktokerul Nekoglai, în arest la domiciliu | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ

R. Moldova a deschis negocierile de aderare la UE pe 17 noi capitole. Ce înseamnă acest lucru, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi, vorbim despre cazul Yandex din R. Moldova, vizita socialiștilor la Moscova și scuzele pe care primarul Ion Ceban este obligat de prima instanță să le prezinte unor figuri publice.

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Știrea săptămânii vine de la Bruxelles. Pe 13 octombrie, R. Moldova a deschis oficial negocierile pentru încă două grupuri de capitole: Clusterul 2 – Piața Internă și Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă. Biroul pentru Integrare Europeană a anunțat că, prin deschiderea negocierilor pentru Clusterul 2, R. Moldova urmărește participarea deplină la piața internă a Uniunii Europene și integrarea într-un spațiu economic comun. Clusterul 3 vizează alinierea legislației în domenii precum fiscalitatea, politica economică și monetară, ocuparea forței de muncă, educația, cultura și domeniul vamal.

Thomas Byrne, ministrul irlandez pentru Afaceri Europene: „În ultimul an, Guvernul R. Moldova a progresat în mod ferm și a livrat reforme de-a lungul tuturor capitolelor, inclusiv Clusterul II și III. Devotamentul și angajamentul Republicii Moldova și alinierea la standardele UE este de lăudat”.

Cristina Gherasimov, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană: „În prezent negociem 24 din cele 33 de capitole de aderare. Aceasta este o realizare majoră pentru R. Moldova. Arată ce putem obține atunci când determinarea noastră de a face reforme este susținută de angajamentul politic al Uniunii Europene”.

Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere: „Această muncă asiduă începe deja să dea roade. Săptămâna trecută, în cadrul celei de-a zecea întrunire a Consiliului, am debursat încă 157 de milioane de euro prin intermediul Planului de Creștere, cea mai mare tranșă acordată până acum Republicii Moldova. Reformele pot atrage și mai multe fonduri europene și pot apropia R. Moldova de Uniunea Europeană”.

După anunțul de la Bruxelles, prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că „suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028”. Premierul a subliniat că deschiderea capitolelor de negociere a fost o etapă dificilă, însă urmează una și mai solicitantă, care presupune reforme, legi și instituții ce trebuie să funcționeze la standarde europene. 25 de școli profesionale, colegii și centre de excelență urmează să fie modernizate, în acest scop fiind alocate 80 de milioane de euro. Potrivit autorităților din domeniul educației, vor fi renovate în total 47 de clădiri: 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare, și 23 de cămine. Unsprezece dintre instituții se află în Chișinău, iar celelalte 14 – în alte orașe ale țării. Proiectul este planificat pentru perioada 2026-2032 și face parte din Planul de creștere pentru R. Moldova, care este susținut financiar de Uniunea Europeană.

Autoritățile din Ucraina au acceptat să majoreze cu aproximativ 20% debitul de apă deversat din lacul de acumulare de la Novodnistrovsk în râul Nistru. Decizia a fost anunțată în urma unei întrevederi dintre prim-ministrul Vasile Tofan și prim-viceprim-ministrul, ministrul Energiei ucrainean, Denis Șmîhal. Potrivit Guvernului, cei doi oficiali au discutat și despre cooperarea în domeniul gazelor naturale și al energiei electrice. Discuțiile ar urma să continue în cadrul vizitei pe care premierul Vasile Tofan o va efectua la Kiev spre sfârșitul acestei luni.

La trei luni după ce Alexandru Vornicu a fost anunțat drept candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău pentru alegerile locale din 2027, primarul orașului Stăuceni a anunțat, luni, că își retrage candidatura din motive personale, legate de familia sa. Vornicu susține că decizia nu are legătură cu eventuale neînțelegeri în cadrul PAS și că-l va sprijini viitorul candidat la alegerile pentru Primăria capitalei. Între timp, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, care este și vicepreședinte al partidului de guvernământ, a sugerat că nu va candida la funcția de primar al municipiului Chișinău la alegerile din toamna anului viitor. În cadrul unei conferințe de presă, acesta a fost întrebat dacă PAS își dorește un candidat din interiorul formațiunii sau ar putea susține o candidatură din exterior.

Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „– De exemplu domnul Chironda. Ați susține o astfel de candidatură?

– Domnul Chironda este o candidatură foarte bună, ca și toți ceilalți pe care îi studiază și analizează Partidul Acțiune și Solidaritate.

– Vă doriți să fie din interiorul partidului?

– În politică nu e despre ce îți dorești, este despre ce se alege, vot, decizii și multe, multe alte lucruri extrem de importante. Nu suntem copii mici să vorbim despre ce vrem noi. Noi vorbim despre ce trebuie pentru țară, pentru oraș, pentru comunitate”.

Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat recent că formațiunea are mai mulți potențiali candidați pentru această funcție, printre care ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, ministra Finanțelor, Victoria Belous, și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

La câteva zile după ședința secretă a Parlamentului, în cadrul căreia deputații au examinat subiecte ce țin de Armata Națională, mai mulți politicieni socialiști, în frunte cu Igor Dodon, au mers la Moscova. Vizita coincide și cu începutul campaniei electorale din Autonomia Găgăuză. Liderul socialiștilor a anunțat că vizita a avut loc la invitația Dumei de Stat a Rusiei și că ar fi avut drept scop „consolidarea relațiilor interparlamentare dintre R. Moldova și Federația Rusă”. Vizita socialiștilor la Moscova a stârnit mai multe reacții critice. „Merge oare Dodon la Moscova să reprezinte interesele R. Moldova sau se întoarce de acolo cu agenda Kremlinului?”, s-a întrebat istoricul Ștefan Bejan, expert al comunității WatchDog. Voi ce credeți că au făcut socialiștii lui Igor Dodon la Moscova? Scrieți-ne în comentarii.

Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău: „Mă tot uit la instituțiile media, la troliata Partidului Acțiune și Solidaritate și invit pe acești măscărici-linge-cur, să iasă în raioanele și satele R. Moldova ca să vadă cu ochii proprii cum stau lucrurile acolo. Când zic măscărici, zic de măscăricii de Durbală, de la Ora de Ras – «ora de fâs», linge-cur Cătălin Lungu, zero doi, tovarășii Natalia Albot și Andrei Bolocan, Alex Cozer și Mariana Rață, alcoolicii Călugăreanu și Valeriu Pașa – «specialist în toate domeniile»”.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a fost obligat de Judecătoria Chișinău să ceară scuze publice de la actorul Cătălin Lungu, de la expertul WatchDog Valeriu Pașa și jurnalistul Vitalie Călugăreanu. Decizia primei instanțe vine după ce, în 2024, Ceban a folosit mai multe cuvinte jignitoare la adresa unor figuri publice. Potrivit instanței, scuzele urmează să fie prezentate în cadrul celei mai apropiate ședințe săptămânale a Primăriei Chișinău. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel. Ceban nu a comentat, deocamdată, decizia instanței.

În ultimele zile, aplicațiile grupului rusesc Yandex au întâmpinat probleme de funcționare în mai multe țări, inclusiv în R. Moldova. Se întâmplă după ce trei centre de date ale companiei au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene. A avut deficiențe de funcționare și aplicația de taximetrie Yandex Go, ceea ce demonstrează că aplicația folosită de călătorii din R. Moldova are legături cu infrastructura Yandex din Rusia. Europa Liberă Moldova scrie că serviciul de taximetrie Yandex Go a câștigat în R. Moldova, într-un singur an, cel puțin șapte milioane de euro, însă suma reală ar putea fi mai mare. Cu toate acestea, niciun leu nu a ajuns în bugetul R. Moldova. Cel puțin din 2023, reprezentantul legal al companiei în R. Moldova este biroul asociat de avocați condus de fosta președintă a Consiliului Concurenței, Viorica Cărare. Contactată de Ziarul de Gardă pe 14 octombrie, aceasta a spus că nu poate vorbi. Mai multe detalii despre cazul Yandex din R. moldova, aflați de pe zdg.md.

În R. Moldova vor apărea 16 denumiri noi de comune. Satul Nou, Lunca Cuboltei, Valul lui Traian, Valea Culei, Valea Ișnovățului și Luceafărul sunt câteva dintre noile denumiri ale comunelor care vor apărea pe harta R. Moldova după încheierea procesului de amalgamare. Noile denumiri au fost alese pentru a evita nemulțumirile localnicilor și eventualele acuzații de discriminare sau de pierdere a identității, au explicat primarii în discuții cu ZdG. Tot în urma reformei, comuna Bubuieci din municipiul Chișinău va deveni cea mai mare unitate administrativ-teritorială rurală din R. Moldova. Noua comună va avea circa 16 mii de locuitori, cuprinzând localitățile Bubuieci, Bîc, Humulești, Floreni și Maximovca. La polul opus, cea mai mică va fi comuna Chioselia Mare, care cuprinde cinci localități și va avea sub 2900 de locuitori.

Fostul director al MoldATSA, Dumitru Vangheli, demis după ce Ziarul de Gardă a dezvăluit că a inclus informații false în CV, ar fi făcut declarații eronate și despre arestarea sa din 2006, în Statele Unite, unde se afla în cadrul programului Work and Travel, scrie Jurnal.md. Deși Vangheli a dat asigurări că autoritățile americane l-au sancționat contravențional pentru depășirea limitei de viteză, potrivit Jurnal.md acesta ar fi fost, de fapt, reținut într-un dosar penal, pentru că se afla la volanul unei mașini fără a deține permis de conducere. Ulterior, acesta ar fi fost eliberat pe cauțiune și ar fi dispărut din SUA, fiind căutat de autoritățile americane în următorii 11 ani. În același dosar, Vangheli ar fi fost acuzat și de emiterea unui cec fără acoperire.

Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Plahotniuc din perioada statului capturat, judecat în mai multe dosare penale, a plecat din nou din R. Moldova. Procurorii nu spun dacă avea sau nu dreptul să o facă. Deși în 2026 i-au fost aplicate două măsuri procesuale restrictive, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale refuză să precizeze dacă acestea mai erau în vigoare la momentul plecării. Instituția confirmă doar că avocatul fostului deputat a prezentat acte pentru un tratament medical peste hotare. Între timp, în instanță, absența lui Andronachi a fost justificată și prin angajarea sa în câmpul muncii, tot în străinătate. Avocatul Vadim Vieru avertizează asupra riscului ca o eventuală condamnare să nu poată fi executată. Mai multe detalii aflați de pe zdg.md.

Tiktokerul Nicolai Lebedev, cunoscut drept Nekoglai, a fost transferat din arest preventiv în arest la domiciliu, potrivit unor surse ale ZdG. Decizia a fost luată de Judecătoria Chișinău pe 15 octombrie. Acesta a fost reținut la sfârșitul lunii septembrie, alături de concubina sa, fiind suspectat de comercializarea drogurilor și promovarea consumului acestora pe rețelele de socializare. Potrivit Poliției, timp de două luni, ofițerii antidrog au documentat activitatea lui Lebedev și a concubinei sale, Polina Dubrova, în vârstă de 21 de ani. Cei doi sunt suspectați că promovau consumul de droguri și, în unele cazuri, comercializau substanțe narcotice prin intermediul rețelelor de socializare, unde aveau împreună peste 12 milioane de urmăritori. Publicația independentă Meduza scrie că Lebedev, cetățean moldovean, a fost expulzat din Rusia în noiembrie 2022, după ce a publicat un videoclip în care parodia un soldat rus.

Războiul provocat de Rusia în Ucraina a ajuns la 1967 de zile. Săptămâna aceasta a fost marcată de atacuri reciproce asupra infrastructurii din mai multe localități. Pe 10 octombrie, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Ucrainei să-și înlocuiască liderul și a criticat atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești. Solicitarea lui Trump a venit la o zi după ce acesta a anunțat un acord cu Rusia privind furnizarea de motorină. Anunțul a stârnit reacții din partea liderilor europeni și a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski. Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan pe 14 octombrie, Zelenski a declarat că se simte trădat de Trump.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „– Te simți trădat pentru ceea ce s-a întâmplat?

– Da, cu adevărat, între noi fie vorba, dar este puțin mai complicat decât emoțiile sau sentimentele mele. Nu depinde de mine, adică țara noastră trebuie să supraviețuiască și contăm pe partenerii noștri reali, partenerii strategici, Statele Unite. Pentru noi e război, dar pentru cineva este economie, afaceri și nu e corect”.

Cum e să ai o vedere de doar 2%, dar să scrii sută la sută corect în limba română? Anastasia Suslov are 23 de ani și tot de atâta timp trăiește cu glaucom, o afecțiune cronică a ochiului care îi fură ireversibil vederea. Această deficiență nu a fost însă un impediment pentru a lua nota zece la Marea Dictare Națională.

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a fost invitatul Nataliei Zaharescu la Podcast ZdCe. Oficialul a oferit detalii despre cum s-a ajuns de la 32 de raioane la trei regiuni, cum și-a impus premierul Vasile Tofan viziunea asupra noii hărți administrative a R. Moldova și cum localitatea sa de baștină, care nu a acceptat amalgamarea voluntară, a fost amalgamată obligatoriu.