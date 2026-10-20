Luca Niculescu este noul premier al României, fiind învestit cu 280 de voturi, din 233 necesare. „Prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aștepta”

Luca Niculescu este noul prim-ministru al României, după ce astăzi, 20 octombrie, deputații români i-au dat votul de încredere. Guvernul Niculescu a fost învestit cu 280 de voturi favorabile, scrie HotNews. Numărul de voturi este cu 47 mai mare decât minim necesar, de 233.

Miniștrii propuși pentru Guvernul Niculescu au fost audiați anterior în comisiile parlamentare de specialitate, iar toți au primit avize favorabile.

„Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acorată acestui Guvern. Mulțumesc PSD, PNL, UDMR și minorităților pentru susținere și tuturor celor care au votat acest guvern chiar dacă au anunțat rezervele lor. Ieșim din 6 luni de criză. Din această seară vom organiza prima ședință de guvern. Prioritățile sunt cunoscute, România nu mai poate aștepta”, a declarat Luca Niculescu în plen după anunțarea rezultatelor.

Anterior, PSD, partid care deține majoritatea portofoliilor importante în formula guvernamentală propusă, a anunțat că va vota pentru învestirea noului Executiv al României. PNL și UDMR au transmis, de asemenea, că vor susține Guvernul la votul din Parlament, pentru a pune capăt perioadei de instabilitate politică, însă nu vor face parte din coaliția guvernamentală.

În schimb, USR și AUR au anunțat că nu vor vota Guvernul Luca Niculescu. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, într-o intervenție la Digi24, că susținerea noului Cabinet reprezintă un gest de responsabilitate politică, în contextul instabilității din ultimele luni.

Siegfried Mureșan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de președintele României, Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-și mandatul. Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veștea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament pe 22 iunie 2026.

Cine sunt miniștrii din Guvernul Niculescu?

Guvernul Luca Niculescu are 18 miniştri, 12 dintre ei fiind propuşi de PSD.

Ministrul Afacerilor Interne (PSD) – Marian Neacşu

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii (PSD) – Ştefan-Ovidiu Popa

Ministrul Finanţelor (Independent) – Alexandru Nazare

Ministrul Afacerilor Externe (Independent) – Dănuţ Neculăescu

Ministrul Justiţiei (PSD) – Radu Marinescu

Ministrul Apărării Naţionale (PSD) – Ştefan-Radu Oprea

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (PSD) Daniel-Cătălin Zamfir

Ministrul Energiei (Independent) – Dumitru Chisăliţă

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD) – Florin-Ionuţ Barbu

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD) – Natalia-Elena Intotero

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD) – Marcel-Alexandru Stoica

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (PSD) – Alexandru-Mihai Ghigiu

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (PSD) – Petre Florin Manole

Ministrul Sănătăţii (PSD) – Alexandru-Florin Rogobete

Ministrul Educaţiei şi Cercetării (Independent) – Valentin-Sorin Costreie

Ministra Culturii (Independent) – Ioana-Ruxandra Victoria Ciocan

Ministrul Delegat pentru Învăţământ Preuniversitar (PSD) – Sorin-Gabriel Ionescu

Ministrul Delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială (Independent) – Costinel-Bogdan Dumitru

Cine este Luca Niculescu?

Potrivit HotNews, Luca Niculescu (55 de ani) este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la organizația economică internațională OCDE.

A fost, timp de peste șase ani, și ambasadorul României în Franța. Numele lui Luca Niculescu a mai fost vehiculat în ultimele luni de criză politică atât pentru funcția de premier, cât și de membru al guvernului, respectiv ministru de Externe.

De altfel, atât Eugen Tomac cât și Adrian Veștea – primii doi politicieni desemnați de președintele Nicușor Dan să încerce formarea unui nou guvern după căderea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Ilie Bolojan – l-au inclus pe Niculescu în echipa lor pentru preluarea funcției de ministru de Externe.

Principalele declarații ale lui Luca Niculescu după desemnare: