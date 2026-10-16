VIDEO Alegeri în Găgăuzia. Primul scrutin organizat după legislația națională. Mai e activă rețeaua Șor? Angelica Caraman, președinta Comisiei Electorale Centrale, la Podcast ZdCe

Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, explică, în cadrul Podcast ZdCe cum sunt organizate, pentru prima dată în regiunea găgăuză, alegeri în conformitate cu legislația națională a R. Moldova, după decizia Curții Constituționale din iulie 2026. Anterior, scrutinele erau organizate conform normelor regionale, care nu erau aliniate la cele aplicate la nivel național.

Alegerile vor avea loc la 15 noiembrie, concomitent pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze, la care au fost înregistrați opt candidați, și pentru Adunarea Populară, organul legislativ al regiunii, la care candidează 135 de persoane în 35 de circumscripții uninominale.

Angelica Caraman lămurește care sunt atribuțiile autorității electorale la nivel central și care sunt cele ale autorităților electorale regionale, precum și în ce situații ar putea interveni CEC în procesul electoral din Găgăuzia. Întrebată dacă alegerile ar putea fi influențate de rețeaua Șor, președinta CEC a declarat că instituția urmărește „foarte atent” ca fenomenul corupției electorale și cumpărării de voturi să nu aibă loc în cadrul acestui scrutin.

De asemenea, ea explică modul cum au fost testate cunoștințele de limbă română ale candidaților la funcția de bașcan și de ce candidații nu sunt sancționați dacă nu-și declară corect averile la organele electorale.