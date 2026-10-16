LIVE TEXT O instalație industrială rusească ar fi luat foc după un atac cu drone în regiunea Surgut. Război în Ucraina, ziua 1696

UPDATE 22:00 Un incendiu a izbucnit la o instalație industrială din cartierul autonom Hantî-Mansi din Rusia în urma unui atac cu drone, a declarat guvernatorul regional Ruslan Kukharuk pe 16 octombrie, în timp ce activistul ucrainean Serhii Sternenko a spus că instalația era Uzina de Stabilizare a Condensului din Surgut, scrie The Kyiv Indepedent.

„În urma unui atac cu drone asupra unei instalații industriale din districtul Surgut, a izbucnit un incendiu. Serviciile de urgență lucrează la fața locului”, a declarat Kukharuk .

Acesta a adăugat că specialiștii evaluează amploarea și natura pagubelor. Kukharuk nu a identificat instalația și nici nu a precizat cine este responsabil pentru atac.

„Forțele de Apărare au atacat Uzina de Stabilizare a Condensului de la Surgut”, a declarat Serhii Sternenko, un activist și voluntar ucrainean care a fost anterior consilier al ministrului Apărării de atunci, Mîkhailo Fedorov . Instalația este situată la peste 2400 de kilometri de granița cu Ucraina.

În videoclipurile distribuite de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova, se poate observa un incendiu de amploare și un fum gros și închis la culoare pe teritoriul unei instalații industriale.

Uzina din Surgut procesează condensat de gaz și produce produse petroliere, inclusiv combustibil pentru motoare și aviație. Capacitatea sa de procesare proiectată ajunge la 12 milioane de tone metrice de materii prime pe an, a declarat Sternenko.

UPDATE 21:20 Suedia oferă Ucrainei un pachet suplimentar de sprijin civil în valoare de 522 de milioane de coroane suedeze (peste 52 de milioane de dolari) înainte de iarnă, a relatat Sweden Herald.

„Prin lovituri la electricitate și încălzire, printre altele, Rusia încearcă să facă iarna care se apropie insuportabilă pentru poporul ucrainean”, a declarat ministrul pentru Cooperare pentru Dezvoltare și Comerț Exterior, Benjamin Dousa, într-un comunicat de presă.

Conform raportului, fondurile vor fi folosite pentru a satisface „cele mai urgente nevoi” înainte și în timpul acestei ierni. Acestea includ electricitate și încălzire pentru gospodăriile ucrainene, sprijin pentru sistemele de alimentare cu energie și apă și finanțare pentru servicii vitale, cum ar fi spitalele și școlile.

Potrivit guvernului suedez, noul pachet de sprijin ridică sprijinul total al Suediei pentru Ucraina din 2022 la aproximativ 158 de miliarde SEK (aproximativ 15 miliarde de dolari), din care aproximativ 29,6 miliarde SEK (aproximativ 2,8 miliarde de dolari) reprezintă sprijin civil.

UPDATE 19:55 Regiunea Donețk: 55 de persoane, inclusiv 8 copii, au fost evacuate de la începutul lunii octombrie din zonele periculoase ale comunităților Kramatorsk și Sviatohirsk

Evacuările au loc în condițiile amenințării constante a bombardamentelor și atacurilor cu drone rusești. În pofida pericolului, salvatorii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) îi ajută pe oameni să plece din localitățile în care șederea devine tot mai periculoasă.

Evacuările sunt efectuate de echipa de salvatori „Phoenix”.

UPDATE 17:50 Regiunea Dnipropetrovsk: un focos al unei drone a fost descoperit la aproximativ 60 de metri înălțime, pe o linie electrică aeriană, în raionul Dnipro.

Pirotehnicienii unității speciale „S.I.G.M.A.” a Centrului Mobil Principal de Salvatori și Intervenție Rapidă al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, împreună cu alți specialiștii, au ajuns la obiectul periculos cu ajutorul echipamentului de alpinism și l-au recuperat.

Focosul dronei de tip „Gheran-4” a fost transmis unității de pirotehnicieni din regiunea Dnipropetrovsk pentru a fi neutralizat ulterior.

UPDATE 16:14 În întreg orașul Kiev au fost instituite întreruperi de curent de urgență ca urmare a atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a orașului, a declarat pe 16 octombrie DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, în timp ce primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat începerea sezonului de încălzire al orașului, relatează presa locală.

„Vă reamintim că, în timpul întreruperilor de urgență, programele nu sunt valabile”, a precizat DTEK. Kievul funcționează deja în condițiile unor întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică, ceea ce le permite locuitorilor să-și planifice ziua în funcție de acestea, însă atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a orașului au dus la întreruperi suplimentare de urgență în ultimele săptămâni.

În aceeași zi, Kliciko a anunțat că sistemul centralizat de încălzire al Kievului va fi pus în funcțiune, începând cu instituțiile sociale, precum școlile, spitalele și grădinițele. Decizia a fost determinată de „condițiile extreme” create de bombardamentele constante, a spus Klitschko.

În două zone ale orașului, cartierele Dniprovski și Darnița, încălzirea centralizată nu va fi pusă în funcțiune din cauza „daunelor semnificative” suferite de o instalație electrică din zonă, a spus Kliciko, în timp ce lucrările de reparații sunt în curs de desfășurare.

În regiunea Kiev, raioanele Bucea, Obuhiv și Fastiv s-au confruntat, de asemenea, cu întreruperi de curent de urgență, a declarat DTEK.

În vestul Ucrainei, orașul Luțk a rămas fără curent electric, a anunțat pe rețelele sociale Andri Razumovski, secretarul Consiliului Local din Luțk.

UPDATE 13:25 În regiunea Rivne, 7 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc, au anunțat salvatorii.

Au fost avariate obiective de infrastructură civilă.

UDATE 13:20 O dronă rusă a lovit un centru comercial din Sumî, rănind trei persoane.

La locul impactului, acoperișul și fațada clădirii au fost avariate.

UPDATE 10:30 În regiunea Odesa, 4 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești.

La locul loviturilor, a fost avariată o instalație de infrastructură energetică. De asemenea, a luat foc o fabrică de produse de uz casnic.

Dimineața, în urma unui nou atac, au fost avariate 7 locuințe private. Nu au existat victime.

Din cauza riscului unor noi atacuri, pompierii au fost nevoiți să-și întrerupă de mai multe ori activitatea și să se retragă în locuri sigure.

În timpul nopții, armata rusă a lansat un atac cu o dronă asupra unei întreprinderi private din Zaporijjea.

UPDATE 10:20 În noaptea de 15 spre 16 octombrie (începând cu ora 18:00 din 15 octombrie), forțele ruse au lansat asupra Ucrainei un atac cu 149 de drone.

Conform datelor preliminare, până la ora 09:30, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/neutralizat 114 drone inamice de tip Shahed (77 dintre acestea – cu reacție), Gerber și alte tipuri de drone.

Au fost înregistrate lovituri ale 27 de mijloace de atac aerian în 24 de locații, precum și căderea resturilor unor drone doborâte în 14 locații.

UPDATE 08:24 În regiunea Cerkasî, 5 persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc.

În timpul nopții, din cauza bombardamentelor Rusiei, în orașul Uman au izbucnit incendii în trei locații.

În prima locație, a luat foc un balcon de la etajul al doilea al unui bloc de zece etaje, precum și un autoturism.

La a doua locație, a izbucnit un incendiu și a avut loc distrugerea clădirii de pază a complexului rezidențial. În timpul operațiunilor de demolare a structurilor, salvatorii au descoperit un bărbat sub dărâmături și l-au salvat.

La a treia locație, a izbucnit un incendiu pe teritoriul deschis al unei întreprinderi comerciale.

UPDATE 08:20 La Kiev, în seara zilei de 15 octombrie, în urma unui nou bombardament al Federației Ruse, a izbucnit un incendiu la o clădire economică nelocuibilă și la o casă particulară din districtul Șevčenkov.

Pompierii au stins incendiul, care a cuprins o suprafață totală de 190 mp.

În noaptea de 15 spre 16 octombrie, un alt atac a provocat un incendiu în cartierul Solomianka: a ars o clădire de utilități.