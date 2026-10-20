Judecătorul de la Rezina, sancționat disciplinar pentru eliberarea din detenție a doi condamnați pe viață, scapă de sancțiuni. CSM: „NU a comis o abatere disciplinară”

Magistratul Igor Negreanu de la sediul Rezina al Judecătoriei Orhei a scăpat de cele două sancțiuni diciplinare aplicate pentru eliberarea a doi deținuți pe viață – Sinigur Alexandru și Iurie Radulov. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis cele două contestații depuse de Negreanu și a anulat hotărârile Colegiului disciplinar din luna aprilie, prin care a fost sancționat cu „avertisment” și „mustrare” – primele cele mai ușoare sancțiuni.

CSM a pronunțat decizia în ședința de marți, 20 octombrie. Astfel, procedurile disciplinare au fost încetate, „în legătură cu faptul că nu a fost comisă o abatere disciplinară”.

Membrul CSM Ion Guzun, care a votat împotriva anulării mustrării, a declarat că va formula opinie separată.

„Prin această hotărâre, Colegiul disciplinar i-a aplicat judecătorului o sancțiune disciplinară prevăzută de articolul 4 alin. 1 lit. i din Legea nr. 178 din 2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor și aplicarea sancțiunii disciplinare sub formă de mustrare (…). Vreau să precizez că la 7 aprilie 2025, Inspecția judiciară a înregistrat o sesizare, derivată din informațiile publicate de către un avocat pe rețelele publice asupra unor acte judecătorești emise de către Judecătoria Orhei, sediul Rezina, în demersul administrației instituției penitenciare nr. 17, în interesele condamnaților la pedeapsa închisorii pe viață. Cu referire la condamntul Sinigur, avem raportul Inspecției judiciare, care a reținut că, în baza autosesizării, a calificat faptele judecătorului Negreanu prin aceleași fapte care rezultă din articolul 4 lit. i din Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorului (…)”, a declarat membrul CSM, Ion Guzun, la ședința trecută, când a fost examinată contestația judecătorului.

„(…) Temeiul de bază este cel legat de fond, potrivit căruia nici Inspecția, nici Colegiul disciplinar nu au identificat norma imperativă, despre care am învățat la facultate și la care am obținut media 9,5 la licență, susținut la București, și care presupune norma imperativă. Nu am primit un răspuns în această procedură la întrebarea care este norma imperativă (…). Condițiile strict menționate la art. 91 erau îndeplinite, atât în ceea ce privește termenul, cât și realizarea programului de executare a pedepsei și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Acestea sunt expres prevăzute și erau îndeplinite (…)”, a spus judecătorul Igor Negreanu în fața membrilor CSM.

„Au fost un cumul de factori care mi-au creat convingerea că acest condamnat a pășit pe calea îndreptării”, a mai spus Negreanu.

Pe 27 martie 2025, interlopul Alexandru Sinigur a fost eliberat din penitenciar. Judecătorul Igor Negreanu de la Judecătoria Orhei a acceptat faptul că după ce i-a fost comutată pedeapsa, din detenție pe viață în 30 de ani de închisoare, condamnatul a ispășit ⅔ din pedeapsă, adică 21 de ani și 3 luni și poate fi eliberat condiţionat de pedeapsă înainte de termen”. Ulterior, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că Alexandru Sinigur a fost din nou reținut, pe 3 aprilie, într-un alt dosar. Pe 4 aprilie, Sinigur a fost adus la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), fiind audiat în cadrul noului dosar. Ziarul de Gardă a surprins momentul. Interlopul și-a acoperit fața.

Și interlopul Iurie Radulov alias „Bobior” a fost eliberat din penitenciar pe 10 martie 2025 printr-o încheiere a judecătorului Igor Negreanu. La începutul lunii octombrie 2026, Radulov a fost reținut în Turcia.