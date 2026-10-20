Conectarea R. Moldova la rețeaua europeană de transport: Coordonatorul european al coridorului de transport dintre Marea Baltică și Marea Egee a vizitat portul Giurgiulești

Infrastructura de transport din sudul R. Moldova, interconectarea logistică cu țările vecine și eficientizarea punctelor de trecere a frontierei reprezintă temele centrale ale vizitei oficiale efectuată marți, 20 octombrie, la Giurgiulești, de către Mario Mauro, coordonatorul european al Coridorului de transport Marea Baltică – Marea Neagră – Marea Egee, împreună cu viceprim-ministrul Vladimir Bolea. În cadrul vizitei au participat și reprezentanți ai autorităților vamale, din domeniul transporturilor și infrastructurii rutiere din R. Moldova, România și Ucraina, conform unui comunicat de presă.

Unul dintre obiectivele vizitei a fost evaluarea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, unde este în implementare un proiect transfrontalier susținut de Uniunea Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Proiectul prevede extinderea la patru benzi a drumului de acces pe tronsonul Reni-Giurgiulești-Galați, construirea unui drum de ocolire a satului Giurgiulești și amenajarea unei parcări pentru camioane. Drumul de ocolire va permite redirecționarea traficului greu în afara localității, „reducând presiunea asupra drumurilor din sat și disconfortul provocat de circulația camioanelor”. Extinderea drumului de acces urmărește îmbunătățirea legăturilor dintre punctele de trecere a frontierei și infrastructura portuară din zonă.

În cadrul vizitei a fost examinată și parcarea pentru camioane. Infrastructura modernizată va oferi o „capacitate suplimentară de staționare și condiții mai bune pentru șoferi, în cadrul eforturilor de dezvoltare a infrastructurii de transport și de facilitare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”.

Programul a inclus și o vizita în zona complexului portuar Giurgiulești, unde oficialii au examinat infrastructura și capacitățile de operare ale celor două porturi, precum și facilitățile de procesare a mărfurilor. Discuțiile au vizat posibilitățile de conectare „mai eficientă” a transportului naval cu cel feroviar, astfel încât o parte din mărfurile transportate în prezent pe drumuri să poată fi preluate de calea ferată.