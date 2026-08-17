UE pregătește „cea mai amplă listă de sancțiuni” împotriva Rusiei, spune Kaja Kallas

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că pregătește „cea mai amplă listă de sancțiuni” împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Acesta urmează să fie prezentat în toamnă. Despre acest lucru Kallas a povestit într-un interviu pentru Welt.

„În toamnă, voi prezenta cea mai amplă listă de sancțiuni de la începutul războiului. Dacă aceasta va fi adoptată, numărul persoanelor, companiilor și organizațiilor ruse sancționate va crește imediat cu o treime”, a precizat Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, .

Aceasta a subliniat că presiunea trebuie intensificată până când Rusia va pune capăt războiului.

Începând din martie 2014, UE a impus în mod progresiv Rusiei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei în 2014, invadarea pe scară largă a Ucrainei și anexarea ilegală a regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson în 2022.

Până în prezent au fost adoptate 21 pachete de sancțiuni. În total, măsurile restrictive ale UE se aplică unui număr de aproape 3 000 de persoane și entități.