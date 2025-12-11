UE activează clauza de urgență pentru a bloca pe termen nelimitat activele rusești

UE a decis să mențină blocate activele Băncii Centrale Ruse pe termen nelimitat. Interdicția, care se bazează pe o dispoziție privind situațiile de urgență economică, respinge încercările externe de a debloca activele în valoare de 210 miliarde de euro înainte ca Ucraina să fie despăgubită, scrie Euro News. Decizia vine în contextul îngrijorărilor că SUA ar putea încerca să preia controlul asupra activelor înghețate și să le utilizeze într-un viitor acord cu Moscova, în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului.

Imobilizarea pe termen lung a fost convenită joi după-amiază, 11 decembrie, de ambasadori, în temeiul articolului 122 din tratatele UE, care necesită doar o majoritate calificată din partea statelor membre și ocolește Parlamentul European.

Legea interzice transferul activelor în valoare de 210 miliarde de euro înapoi la Banca Centrală Rusă. Cea mai mare parte a activelor, 185 miliarde de euro, este deținută la Euroclear, un depozitar central de valori mobiliare din Bruxelles. Restul de 25 miliarde de euro este păstrat în bănci private.

Până în prezent, fondurile au fost înghețate în cadrul unui regim standard de sancțiuni, care depinde de unanimitatea tuturor celor 27 de state membre și este vulnerabil la veto-urile individuale.

Însă săptămâna trecută, Comisia Europeană a propus invocarea articolului 122 pentru a menține activele departe de Rusia în viitorul previzibil. Articolul 122 a fost utilizat anterior pentru a face față situațiilor de urgență economică, cum ar fi pandemia COVID-19 și criza energetică.

Într-o interpretare nouă, Comisia a susținut că șocurile provocate de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia au avut un „impact economic grav” asupra UE în ansamblu, provocând „perturbări grave ale aprovizionării, o incertitudine mai mare, prime de risc mai mari, investiții și cheltuieli de consum mai mici”, precum și nenumărate atacuri hibride sub forma incursiunilor cu drone, sabotaj și campanii de dezinformare.

În conformitate cu interdicția, suma de 210 miliarde de euro va fi eliberată atunci când acțiunile Rusiei „vor înceta în mod obiectiv să mai reprezinte riscuri substanțiale” pentru economia europeană și Moscova va plăti despăgubiri Ucrainei „fără consecințe economice și financiare” pentru blocul comunitar.

Pentru a declanșa eliberarea fondurilor va fi necesară o nouă majoritate calificată.