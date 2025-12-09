Zelenski, după discuțiile cu liderii europeni privind eforturile de pace conduse de SUA: „Ucraina nu are dreptul să renunțe la teritoriu”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer și cu alți lideri europeni pentru discuții de pace la Londra pe 8 decembrie, în contextul unor eforturi reînnoite de soluționare a războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski a declarat după discuții că nu există încă un consens între Ucraina, Rusia și SUA cu privire la statutul Donbasului și a subliniat că Ucraina nu are motive legale sau morale pentru a ceda teritoriul său.

Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz li s-au alăturat lui Zelenski și Starmer la Downing Street, în timp ce partenerii europeni ai Kievului încearcă să își coordoneze strategia în fața ultimelor eforturi ale SUA pentru un acord de pace, o propunere care a prevăzut ca Ucraina să renunțe la teritoriile pe care încă le controlează.

„Garantarea unei securități reale este întotdeauna o provocare comună și un efort comun. Vă mulțumim pentru sprijin”, a declarat Zelenski pe X în urma întâlnirii cu liderii europeni.

Liderii „au purtat o discuție detaliată despre activitatea noastră diplomatică comună cu partea americană, au aliniat o poziție comună cu privire la importanța garanțiilor de securitate și a reconstrucției și au convenit asupra următorilor pași”, a adăugat el.

Liderii europeni și-au exprimat în privat îngrijorarea că sunt excluși din negocieri, deoarece planul de pace inițial în 28 de puncte, elaborat de Rusia și SUA și dezvăluit luna trecută, a impus condiții dure Ucrainei.

Deși propunerea inițială a fost revizuită în discuțiile ulterioare pe care SUA le-au purtat separat cu Ucraina și Rusia, Zelenski a declarat pentru Bloomberg că „chestiunile sensibile”, cum ar fi garanțiile de securitate și statutul regiunilor din estul Ucrainei rămân de convenit.

La rândul său, Merz a declarat că este „sceptic cu privire la unele detalii din documentele provenite din SUA”.

„Acesta ar putea fi un moment decisiv pentru noi toți, destinul acestei țări (Ucraina) este destinul Europei”, a adăugat cancelarul german.

Săptămâna trecută, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, a vizitat SUA pentru a continua discuțiile cu partea americană privind planul de pace.