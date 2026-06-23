Tusk intervine în scandalul diplomatic dintre Kiev și Varșovia: „În politică, o greșeală este mai gravă decât o infracțiune”

Guvernul de centru-dreapta al Poloniei îl acuză pe președintele naționalist Karol Nawrocki că a comis o greșeală strategică prin retragerea celei mai prestigioase medalii a Varșoviei, Ordinul Vulturului Alb, acordată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie Politico.

„A te lăsa prins în conflictul politic dintre politicienii din Polonia și Ucraina este o greșeală strategică care va costa ambele părți: din punct de vedere economic, geopolitic și al reputației. Iar în politică, după cum se știe, o greșeală este mai gravă decât o infracțiune”, a scris Tusk duminică pe rețelele sociale.

Ministrul finanțelor, Andrzej Domański, a subliniat, de asemenea, în weekend că relațiile armonioase dintre Varșovia și Kiev ar aduce beneficii comerciale.

„Companiile poloneze doresc să facă afaceri în Ucraina, vor contracte, inclusiv contracte legate de reconstrucția Ucrainei. (…) Obiectivul nostru este să ne asigurăm că companiile poloneze, inclusiv datorită acestei conferințe, vor avea un loc garantat în repartizarea contractelor legate de reconstrucția Ucrainei”, a adăugat Domański.

Pentru guvernul prim-ministrului Donald Tusk, prioritatea este menținerea rolului de prim-plan al Poloniei ca aliat cheie al Kievului în lupta împotriva dușmanului lor comun: Rusia. Legăturile strânse ale Varșoviei cu Kievul i-au sporit ponderea diplomatică de la izbucnirea războiului în 2022 și au plasat investitorii polonezi într-o poziție privilegiată pentru a se implica în reconstrucție.

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anunţat că retrage cea mai înaltă distincţie a ţării sale preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Ordinul Vulturului Alb, ca răspuns la decizia, de la sfârşitul lunii mai, a lui Zelenski de a denumi o unitate militară cu numele Armatei insurecţionale ucrainene (UPA) – organizaţie naţionalistă din cel de-al Doilea Război Mondial, considerată în Polonia responsabilă de moartea a peste 100.000 de polonezi – preşedintele Nawrocki s-a declarat indignat şi a propus retragerea distincţiei poloneze omologului său ucrainean.

„Pentru majoritatea zdrobitoare a societăţii poloneze, UPA rămâne înainte de toate o formaţiune responsabilă de crime brutale comise împotriva cetăţenilor Republicii Polonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”, şi-a justificat gestul preşedintele polonez într-o alocuţiune publicată vineri seara pe reţeaua X.

Ucraina a denunţat vineri „o eroare strategică” şi o decizie „dispreţuitoare” după anunţul făcut de preşedintele polonez, Karol Nawrocki ,că retrage cea mai înaltă distincţie a ţării omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor legate de istoria comună a celor două ţări.

Această decizie, de înaltă valoare simbolică, ar putea afecta relaţiile bilaterale, Varşovia fiind unul dintre cei mai înfocaţi susţinători ai Kievului, atât pe plan militar, cât şi umanitar, de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

În aprilie 2023, remiterea acestei decoraţii lui Volodimir Zelenski fusese percepută ca expresie a unei solidarităţi excepţionale între cele două ţări.