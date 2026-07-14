Trump s-a răzgândit în privința percepării unei taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a anunțat că Statele Unite nu vor percepe taxe pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Președintele american a scris acest lucru pe rețeaua de socializare Truth Social. Potrivit lui Trump, acesta a purtat „discuții productive” cu liderii țărilor din Orientul Mijlociu, în urma cărora a decis să înlocuiască taxa cu „acorduri comerciale și de investiții” pe care țările din Golful Persic le vor încheia cu Washingtonul.

„Aceste investiții vor fi uriașe, dar, în același timp, extrem de avantajoase pentru ele și pentru viitorul lor”, a declarat Trump.

El a adăugat că blocada totală a Strâmtorii Hormuz se menține doar pentru navele care se îndreaptă spre porturile iraniene și pleacă din acestea, precum și pentru cele care transportă mărfuri iraniene.

Pe 13 aprilie Donald Trump a anunțat că Statele Unite reinstituie blocada navală asupra Iranului și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a afirmat că a închis ruta maritimă strategică.

„SUA (…) vor primi o rambursare de 20% din valoarea tuturor mărfurilor transportate, pentru acoperirea tuturor costurilor necesare asigurării siguranței și securității acestei zone extrem de instabile a lumii”, a firmat liderul de la Casa Albă.

Acesta a precizat că procesul va începe „imediat”, dar nu a oferit detalii suplimentare.

Armata americană a anunțat duminică seara că a lansat o nouă serie de atacuri împotriva Iranului pentru a împiedica Teheranul să atace nave în Strâmtoarea Ormuz.